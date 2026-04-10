Дорогу Биби-Эйбат восстанавливают после сильных осадков
Инфраструктура
- 10 апреля, 2026
- 12:55
Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к восстановительным работам на дороге Биби-Эйбат, поврежденной в результате интенсивных осадков.
Как сообщили Report в Агентстве, на территории принимаются превентивные меры для предотвращения дополнительных рисков.
Для восстановления устойчивости дороги и обеспечения безопасности движения ведутся ремонтно-восстановительные работы. В соответствии со строительными нормами возводятся новое земляное полотно и дорожное основание, после чего будет уложено новое асфальтовое покрытие.
Одновременно вдоль участка выполняются работы по отводу поверхностных вод.
В Агентстве отметили, что работы планируется завершить в кратчайшие сроки.
