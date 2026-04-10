Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Дорогу Биби-Эйбат восстанавливают после сильных осадков

    Инфраструктура
    • 10 апреля, 2026
    • 12:55
    Дорогу Биби-Эйбат восстанавливают после сильных осадков

    Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к восстановительным работам на дороге Биби-Эйбат, поврежденной в результате интенсивных осадков.

    Как сообщили Report в Агентстве, на территории принимаются превентивные меры для предотвращения дополнительных рисков.

    Для восстановления устойчивости дороги и обеспечения безопасности движения ведутся ремонтно-восстановительные работы. В соответствии со строительными нормами возводятся новое земляное полотно и дорожное основание, после чего будет уложено новое асфальтовое покрытие.

    Одновременно вдоль участка выполняются работы по отводу поверхностных вод.

    В Агентстве отметили, что работы планируется завершить в кратчайшие сроки.

    Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Ремонт дорог Интенсивные осадки
    AAYDA: Bibiheybət yolunda bərpa işlərinə başlanılıb

    Последние новости

    Лента новостей