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Дорога на Омарском перевале расчищается от снега и льда

Дорога на Омарском перевале расчищается от снега и льда В целях обеспечения безопасности движения на проходящей через Муровский хребет (Омарский перевал) части автодороги Тоганалы-Кяльбаджар регулярно проводятся работы по расчистке дороги от снега и льда.
Инфраструктура
11 ноября 2021 г. 15:38
Дорога на Омарском перевале расчищается от снега и льда

В целях обеспечения безопасности движения на проходящей через Муровский хребет (Омарский перевал) части автодороги Тоганалы-Кяльбаджар регулярно проводятся работы по расчистке дороги от снега и льда.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

По информации, в снегоуборочных работах задействовано 12 единиц техники. Для организации бесперебойного обслуживания техники на Омарском перевале, в том числе для хранения запасов соли и песка, был построен тоннель-амбар длиной 40 метров, создана специальная служебная зона для обогрева и отдыха работников.

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