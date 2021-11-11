Дорога на Омарском перевале расчищается от снега и льда

В целях обеспечения безопасности движения на проходящей через Муровский хребет (Омарский перевал) части автодороги Тоганалы-Кяльбаджар регулярно проводятся работы по расчистке дороги от снега и льда.

В целях обеспечения безопасности движения на проходящей через Муровский хребет (Омарский перевал) части автодороги Тоганалы-Кяльбаджар регулярно проводятся работы по расчистке дороги от снега и льда.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

По информации, в снегоуборочных работах задействовано 12 единиц техники. Для организации бесперебойного обслуживания техники на Омарском перевале, в том числе для хранения запасов соли и песка, был построен тоннель-амбар длиной 40 метров, создана специальная служебная зона для обогрева и отдыха работников.