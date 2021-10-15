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Дорога между погранично-пропускными пунктами "Ханоба" и "Самур" расширяется

Дорога между погранично-пропускными пунктами "Ханоба" и "Самур" расширяется На азербайджано-российской государственной границе продолжаются работы по расширению до четырех полос автомобильной дороги между погранично-пропускными пунктами "Ханоба" и "Самур".
Инфраструктура
15 октября 2021 г. 13:42
Дорога между погранично-пропускными пунктами Ханоба и Самур расширяется

На азербайджано-российской государственной границе продолжаются работы по расширению до четырех полос автомобильной дороги между погранично-пропускными пунктами "Ханоба" и "Самур".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

В сообщении говорится, что данная дорога была построена в 1982 году. Покрытие после многолетней эксплуатации находилось в непригодном состоянии. Целью реконструкции этой дороги является дальнейшее улучшение транспортного сообщения с пограничными пунктами Самур, Ширванлы и Ханоба, расположенными на границе с Россией.

Кроме того, дорога будет интегрирована в новую магистраль Баку-Россия.

Автодорога будет расширена до четырех полос в соответствии с категорией 1С, общая длина дороги составляет 23,5 км, ширина земляного полотна - 21,6 метра, ширина проезжей части - 15 метров, ширина плеч - 2x2 метра.

Реконструкцию автомобильной дороги между погранично-пропускными пунктами "Ханоба", "Ширванлы" и "Самур" планируется завершить в следующем году.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Xanoba” və “Samur” sərhəd-keçid məntəqələri arasındakı yol genişləndirilir

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