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Доля Азербайджана в железнодорожных грузоперевозках Грузии превысила 30%

Доля Азербайджана в железнодорожных грузоперевозках Грузии превысила 30% В III квартале этого года 258,751 тыс. тонн или 30,8% железнодорожных грузов, поступивших в Грузию, было отправлено через территорию Азербайджана.
Инфраструктура
30 ноября 2024 г. 15:32
Доля Азербайджана в железнодорожных грузоперевозках Грузии превысила 30%

В III квартале этого года 258,751 тыс. тонн или 30,8% железнодорожных грузов, поступивших в Грузию, было отправлено через территорию Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Национального статистического управления Грузии.

В указанном периоде железными дорогами Грузии было перевезено 3,6 млн тонн грузов, что на 0,7% меньше, чем год назад. 10,1% от общего объема грузов составили внутренние, 30,5% международные (без учета транзита) и 59,4% транзитные грузоперевозки.

За отчетный период 37% железнодорожных грузов, поступивших в Грузию, доставлены из России, 30,8% - из Азербайджана и 32,2% - из других стран.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın dəmir yolu yük daşımalarında Azərbaycanın payı 30 %-i ötüb

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