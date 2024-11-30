Доля Азербайджана в железнодорожных грузоперевозках Грузии превысила 30%

В III квартале этого года 258,751 тыс. тонн или 30,8% железнодорожных грузов, поступивших в Грузию, было отправлено через территорию Азербайджана.

В III квартале этого года 258,751 тыс. тонн или 30,8% железнодорожных грузов, поступивших в Грузию, было отправлено через территорию Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Национального статистического управления Грузии.

В указанном периоде железными дорогами Грузии было перевезено 3,6 млн тонн грузов, что на 0,7% меньше, чем год назад. 10,1% от общего объема грузов составили внутренние, 30,5% международные (без учета транзита) и 59,4% транзитные грузоперевозки.

За отчетный период 37% железнодорожных грузов, поступивших в Грузию, доставлены из России, 30,8% - из Азербайджана и 32,2% - из других стран.