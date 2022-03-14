Доля Азербайджана в грузоперевозках в направлении Китай-Европа увеличится

13:28

Сложившаяся в Евразии геополитическая ситуация повышает роль Срединного коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут), включающего Азербайджан, в грузоперевозках в направлении Китай-Европа.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье, опубликованной на сайте авторитетного медиа-портала по европейским железнодорожным грузоперевозкам Railfreight.

В статье подчеркивается, что в сфере грузоперевозок из Китая в Европу сотрудничают нидерландская логистическая компания Nunner и ее китайская коллега Tieda. Однако ожидается, что российско-украинский конфликт существенно скажется на международных грузоперевозках.

Отмечается, что маршрут Срединного коридора привлек внимание после российско-украинского конфликта: "Все больше компаний предпочитают избегать транзита через территорию России - либо считают маршрут опасным, либо не приветствуют решения российского правительства. Поскольку грузоперевозки по железнодорожному коридору между Китаем и Европой в основном включают транзит через территорию России, то в настоящее время оптимальным вариантом для желающих избежать связей с РЖД является Срединный коридор. Этот коридор существует давно, но не был конкурентоспособным из-за того, что проходит через Каспийское и Черное моря, учитывая, что цены на морские перевозки все еще относительно высокие. Сейчас, когда основной маршрут (Беларусь-Россия-Казахстан) стал не предпочтительным для многих, на западные рынки начнут выходить посредством различных транспортных решений, в том числе через Срединный коридор и Турцию".