О нас
Аудио новости

Доля Азербайджана в грузоперевозках в направлении Китай-Европа увеличится

Доля Азербайджана в грузоперевозках в направлении Китай-Европа увеличится 13:28
Инфраструктура
14 марта 2022 г. 14:23
Доля Азербайджана в грузоперевозках в направлении Китай-Европа увеличится

Сложившаяся в Евразии геополитическая ситуация повышает роль Срединного коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут), включающего Азербайджан, в грузоперевозках в направлении Китай-Европа.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье, опубликованной на сайте авторитетного медиа-портала по европейским железнодорожным грузоперевозкам Railfreight.

В статье подчеркивается, что в сфере грузоперевозок из Китая в Европу сотрудничают нидерландская логистическая компания Nunner и ее китайская коллега Tieda. Однако ожидается, что российско-украинский конфликт существенно скажется на международных грузоперевозках.

Отмечается, что маршрут Срединного коридора привлек внимание после российско-украинского конфликта: "Все больше компаний предпочитают избегать транзита через территорию России - либо считают маршрут опасным, либо не приветствуют решения российского правительства. Поскольку грузоперевозки по железнодорожному коридору между Китаем и Европой в основном включают транзит через территорию России, то в настоящее время оптимальным вариантом для желающих избежать связей с РЖД является Срединный коридор. Этот коридор существует давно, но не был конкурентоспособным из-за того, что проходит через Каспийское и Черное моря, учитывая, что цены на морские перевозки все еще относительно высокие. Сейчас, когда основной маршрут (Беларусь-Россия-Казахстан) стал не предпочтительным для многих, на западные рынки начнут выходить посредством различных транспортных решений, в том числе через Срединный коридор и Турцию".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan's role in cargo transportation from China to Europe to increase 
Версия на азербайджанском языке Çin-Avropa istiqamətində yükdaşımalarda Azərbaycanın payı artacaq

Другие новости из категории

MİDA потратит 15 млн манатов на строительство 5 зданий в Лянкяране
MİDA потратит 15 млн манатов на строительство 5 зданий в Лянкяране
14 марта 2022 г. 14:20
MİDA потратит 600 тысяч манатов на строительные работы в Физули
MİDA потратит 600 тысяч манатов на строительные работы в Физули
14 марта 2022 г. 13:17
Внесены изменения в схему движения автобусов № 17 и 24
Внесены изменения в схему движения автобусов № 17 и 24
14 марта 2022 г. 12:56
Бакинский международный автовокзал перейдет на усиленный режим работы
Бакинский международный автовокзал перейдет на усиленный режим работы
14 марта 2022 г. 12:25
Рейс Баку - Стамбул отменен из-за погодных условий в Турции
Рейс Баку - Стамбул отменен из-за погодных условий в Турции
12 марта 2022 г. 18:28
Финская авиакомпания Finnair будет перевозить украинцев почти бесплатно
Финская авиакомпания Finnair будет перевозить украинцев почти бесплатно
12 марта 2022 г. 16:56
Азербайджан потратит на восстановление разрушенной армянами инфраструктуры в Гяндже 3,5 млн манатов
Азербайджан потратит на восстановление разрушенной армянами инфраструктуры в Гяндже 3,5 млн манатов
12 марта 2022 г. 16:27
Из-за снегопада в Стамбуле Turkish Airlines отменила 407 авиарейсов
Из-за снегопада в Стамбуле Turkish Airlines отменила 407 авиарейсов
12 марта 2022 г. 11:30
Азербайджан и Иран профинансируют создание новых транспортных коммуникаций в Нахчыван
Азербайджан и Иран профинансируют создание новых транспортных коммуникаций в Нахчыван
12 марта 2022 г. 09:38
Дорога из Восточного Зангезура в Нахчыван будет проходить в 5 км от армянской границы
Дорога из Восточного Зангезура в Нахчыван будет проходить в 5 км от армянской границы
11 марта 2022 г. 20:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi