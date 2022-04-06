Доля Азербайджана в грузоперевозках из Центральной Азии в Европу резко возрастет

Из-за российско-украинской войны возникли большие проблемы с грузоперевозками из Центральной Азии в Европу через транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (TRACECA).

Из-за российско-украинской войны возникли большие проблемы с грузоперевозками из Центральной Азии в Европу через транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (TRACECA).

Об этом заявил Report национальный секретарь межправительственной комиссии TRACECA по Азербайджану Руфат Байрамов.

Байрамов не исключил резкого роста грузоперевозок через Азербайджан:

“Предполагается, что примерно 10% грузов, перевозимых из Центральной Азии в Европу через Россию, пройдет через Азербайджан, Казахстан и Грузию. А это означает увеличение грузоперевозок через Азербайджан как минимум в 5-6 раз. Ожидается увеличение грузоперевозок через Среднюю Азию, Азербайджан и Грузию до 150 тыс. контейнеров. Также по этому маршруту планируются дополнительные грузоперевозки на 35 тысяч автомобилях из Средней Азии. Это связано с сокращением перевозок через Россию и Украину. Многие китайские компании и другие международные перевозчики пока воздерживаются от перевозок через Россию. В результате внимание направлено на наш маршрут. Это приведет к резкому росту грузоперевозок через Среднюю Азию, Азербайджан, Турцию и Грузию и создаст определенную напряженность, поскольку мы еще не полностью готовы принять эти объемы. Но в пределах возможностей существующей инфраструктуры грузоперевозки по указанному маршруту будут увеличиваться".

Байрамов отметил, что в настоящее время страны коридора обсуждают расширение инфраструктуры: “Между странами коридора идут определенные консультации о готовности инфраструктуры, наличии достаточного количества судов, проведении соответствующих процедур для осуществления контейнерных перевозок. В то же время Казахстан, Азербайджан, Турция и Грузия заинтересованы в создании совместной компании с целью переработки объемов грузоперевозок, проходящих через эти страны, определения тарифов, оперативного решения вопросов, связанных с таможенными и другими сферами. Существует концептуальное соглашение о создании такой управляющей компании”.

С прошлого года наблюдались задержки в грузоперевозках из Китая в Европу. Эта проблема все еще существует.

“В связи с пандемией в Китае ряд портов приостановил свою деятельность, а некоторые ограничили. В ряде европейских портов также не принимают российские суда. Это оказало свое влияние на грузоперевозки. С другой стороны, в грузоперевозках также существует нехватка контейнеров, поэтому проводятся работы по ее устранению. Проблемы в международной цепочке грузоперевозок также повысили цены", - сказал Байрамов.

Он добавил, что в этом году планировалась реализация проекта "Глобальный транзитный документ" по коридору TRACECA: "Первоначально мы планировали осуществить пилотный проект в апреле. Поезд TRACECA должен был отправиться из Румынии в Центральную Азию или, наоборот, из Центральной Азии в Европу в тестовом режиме. Но поскольку Украина является членом TRACECA, этот проект пока отложен".