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Доля AZAL на авиационном рынке Грузии увеличилась

Доля AZAL на авиационном рынке Грузии увеличилась В I квартале этого года количество пассажиров, перевезенных ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) в Грузию, составило 27 866 человек.
Инфраструктура
13 апреля 2022 г. 11:43
Доля AZAL на авиационном рынке Грузии увеличилась

В I квартале этого года количество пассажиров, перевезенных ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) в Грузию, составило 27 866 человек.

Об этом сообщило Агентство гражданской авиации Грузии, передает местное бюро Report.

За отчетный период доля авиакомпании на авиационном рынке Грузии составила 4%.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество пассажиров увеличилось на 8 601 человек или на 45%. Доля национального авиаперевозчика Азербайджана на авиационном рынке соседней страны увеличилась на 2%.

Из-за пандемии COVID-19 полеты между Азербайджаном и Грузией были приостановлены на год с марта 2020 года. Дочерняя компания AZAL Buta Airways возобновила полеты по маршруту Баку-Тбилиси-Баку с 19 марта 2021 года.

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Версия на английском языке AZAL's share in Georgian aviation market grows
Версия на азербайджанском языке AZAL-ın Gürcüstanın aviasiya bazarındakı payı artıb

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