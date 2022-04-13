Доля AZAL на авиационном рынке Грузии увеличилась

В I квартале этого года количество пассажиров, перевезенных ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) в Грузию, составило 27 866 человек.

В I квартале этого года количество пассажиров, перевезенных ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) в Грузию, составило 27 866 человек.

Об этом сообщило Агентство гражданской авиации Грузии, передает местное бюро Report.

За отчетный период доля авиакомпании на авиационном рынке Грузии составила 4%.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество пассажиров увеличилось на 8 601 человек или на 45%. Доля национального авиаперевозчика Азербайджана на авиационном рынке соседней страны увеличилась на 2%.

Из-за пандемии COVID-19 полеты между Азербайджаном и Грузией были приостановлены на год с марта 2020 года. Дочерняя компания AZAL Buta Airways возобновила полеты по маршруту Баку-Тбилиси-Баку с 19 марта 2021 года.