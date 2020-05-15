Доходы от аренды автомобилей в Азербайджане сократились вдвое

Пандемия коронавируса обернулась резким падением цен на нефть. Вкупе с этим, ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения инфекции, нанесли серьезный удар по национальной экономике. Во многих секторах наблюдается застой и падение темпов производства. Ограничения повлияли и на рынок аренды автомобилей.

Комментируя Report сложившуюся ситуацию, эксперт в транспортной сфере Эльмеддин Мурадлы отметил, что на рынке аренды автомобилей, по сути, царит застой.

"Значительная часть спроса в этом секторе формировалась за счет свадебных церемоний и туристического сектора. Однако в связи с ограничениями, введенными в стране в целях борьбы с пандемией, деятельность дворцов торжеств на территории страны и поездки граждан за рубеж оказались под запретом. Таким образом, простаивают 70-80% сектора проката автомобилей.

Эльмеддин Мурадлы

Возрождение этого сектора напрямую связано с устранением вышеупомянутых запретов. Однако ситуация неоднозначна. В глобальном смысле кризис влияет на потребление. На фоне снижения доходов люди пытаются оптимизировать свои расходы и прибегают к режиму экономии. Человек, который до пандемии уверенно арендовал свадебный автомобиль за 200 манатов, ныне ищет более бюджетный вариант. То есть, маловероятно, что компании, задействованные в этом секторе, по крайней мере, на начальном этапе восстановления экономики смогут получать прежние доходы", - подчеркнул эксперт.

По словам Э.Мурадлы, об этом можно судить уже сейчас: "Некоторые компании значительно снизили цены. Те, кто до карантина предлагал в аренду автомобиль для свадебного кортежа за 200-300 манатов, ныне предлагает 4-5 автомобилей за 400-500 манатов".

Эксперт считает, что после открытия границ приток туристов тоже не будет прежним: "По меньшей мере на первых порах люди не будут инициативны, как в ранее. Поэтому, на мой взгляд, трудности на рынке аренды автомобилей сохранятся в ближайшие месяцы".

Директор lдействующей в сфере транспорта и логистики компании ScanEX Enterprises Limited Кянан Садыглы отметил, что доходы от аренды автомобилей сократились наполовину.

Кянан Садыглы

"Основная клиентская база нашей компании - отечественные и зарубежные компании, работающие в горнодобывающей отрасли. В связи с введением режима карантина наши клиенты решили, что сотрудники офиса будут работать из дома. Как следствие, с середины марта спрос на автомобили в рамках действующих проектов начал снижаться. Такая тенденция имела место в отношении всех наших клиентов", - отметил К.Садыглы.

По его словам, 50% автопарка - привлеченные транспортные средства: "В нынешней ситуации нам пришлось вернуть 30% автомобилей, взятых у наших партнеров. Таким образом, по сравнению с периодом до пандемии количество автомобилей, сдаваемых нами в аренду, и, соответственно, наши доходы сократились наполовину".