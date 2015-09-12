​До решения Тарифного совета поезда Баку-Сумгайыт-Баку будут курсировать бесплатно

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Согласно нынешнему плану, поезда Баку-Сумгайыт-Баку будут отправляться из Баку в Сумгайыт в 08:00 и 20:00 и возвращаться из Сумгайыта в Баку в 09:30 и 21:30.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам начальник отдела ИКТ ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Самир Ганили.

Он отметил, что до решения Тарифного совета поезда будут курсировать бесплатно.

"На Бакинском железнодорожном вокзале установлено 22 турникета, в Баладжарах - 15, Сумгайыте - 15", - сообщил С.Ганили.

Помимо этого, в новых поездах установлена система wi-fi.

Вагоны бизнес-класса отличаются более широкими сиденьями, здесь пассажирам будут предлагаться кофе и чай. Помимо этого, пассажиры бизнес-класса смогут занимать только те места, которые указаны в билетах. В обычных вагонах пассажиры могут сидеть, где пожелают.

Отметим, что по железнодорожному маршруту Баку-Сумгайыт-Баку будут курсировать 8 поездов, из них 3 поезда производства компании Stadler Rail, остальные 5 завезены из Риги.

Фото: Исмаил Нур