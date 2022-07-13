Для увеличения активности Среднего коридора предлагается ряд решений

Для дальнейшего повышения интенсивности использования Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор) необходимо принять ряд важных решений.

Для дальнейшего повышения интенсивности использования Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор) необходимо принять ряд важных решений.

Об этом Report сообщил эксперт в области транспорта Рауф Агамирзаев.

По его словам, для полноценного функционирования Среднего коридора "есть необходимость в ускорении ряда работ по улучшению его инфраструктуры ".

Р. Агамирзаев отметил, что цепочка поставок в мире уже давно сформировалась. "Все грузы до сих пор доставлялись крест-накрест, а через территорию нашей страны проходили небольшие объемы грузов. Из-за российско-украинского конфликта поток грузов, отправляемых в северном направлении, остановился, а украинские порты были заблокированы. В настоящее время грузы направляются туда, где есть свободные мощности доставки. Основной вопрос связан с возможностями портов, железных дорог принимать эти грузы. Поэтому для этого должны быть созданы условия, что не вопрос одного дня, а среднесрочная и долгосрочная перспектива".

Эксперт отметил, что одним из основных участников Среднего коридора является Азербайджан. "Модернизированы железные дороги в западном направлении, осуществляется поэтапный переход системы электроснабжения линии Баку-Беюк-Кесик на тяговую систему электроснабжения переменным током 25 kV".

По его словам, это ведет к оптимизации расходов. Приобретено 40 локомотивов у компании Alstom, их максимальная скорость этих локомотивов составляет 120 км/ч, они способны перевозить до 9 тыс. тонн груза.

"Также продолжаются работы по замене системы сигнализации на микропроцессорную, управляемую из единого диспетчерского центра ", — добавил он.

По словам Р. Агамирзаева, одним из важных сегментов Среднего коридора является Турция. "Суточная грузоподъемность на участке, принимающем грузы с Баку-Тбилиси-Карс в Турции, составляет 3 500 тонн. Есть необходимость в ее повышении, так как этого недостаточно для грузопотока, направляющегося в Средний коридор" , - отметил он.

Он сказал, что вопрос обеспечения безопасности грузов также актуален. "Вместе с тем, если завтра прекратится российско-украинская война, могут ли эти грузы обойти нас стороной, вопрос актуален. Поэтому страны коридора должны расширять инвестиции. Речь идет о возможности перевозить большие грузы, до сих пор мы перевозили средние и мелкие. То есть необходимо расширение портов, увеличение связей между ними, увеличение числа фидерных судов. При увеличении нагрузки должно увеличиваться число подвижных составов, локомотивов. Азербайджан частично выполнил эту работу, но по мере роста нагрузки должны быть устойчивые инвестиции, эти работы должны быть диверсифицированы", - заявил он.

"Азербайджан с 2017 года активно проводит работы по улучшению инфраструктуры. В целом, Азербайджан и Грузия могут быстро достичь прогресса в вопросе создания больших возможностей для перевалки грузов", - заявил он.

По словам эксперта, Зангезурский коридор откроет новые возможности. "Чем больше у нас направлений для отправки грузов, тем больше должны быть наши возможности их приема. Страны коридора должны сделать то же самое", - сказал Р. Агамирзаев.