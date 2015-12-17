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    ​Для строительства комплекса "ASAN xidmət" в Масаллинском районе выделено 9 млн. манатов

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи со строительством в Масаллинском районе регионального комплекса "ASAN xidmət".

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, для строительства регионального комплекса "ASAN xidmət" в Масаллинском районе из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2015 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики поручено выделить 9 млн. манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, предусмотренной в данном распоряжении.

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