​Для строительства комплекса "ASAN xidmət" в Масаллинском районе выделено 9 млн. манатов

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи со строительством в Масаллинском районе регионального комплекса "ASAN xidmət".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, для строительства регионального комплекса "ASAN xidmət" в Масаллинском районе из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2015 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики поручено выделить 9 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, предусмотренной в данном распоряжении.