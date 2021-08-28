О нас
Report Georgia
Аудио новости

Для путешествующих из Азербайджана в Россию вступают в силу новые правила въезда  

Для путешествующих из Азербайджана в Россию вступают в силу новые правила въезда   С 1 сентября текущего года на всех рейсах, выполняемых из Азербайджана в Россию, вступают в силу новые правила въезда, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL.
Инфраструктура
28 августа 2021 г. 12:16
Для путешествующих из Азербайджана в Россию вступают в силу новые правила въезда  

С 1 сентября текущего года на всех рейсах, выполняемых из Азербайджана в Россию, вступают в силу новые правила въезда, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL.

Так, все пассажиры, путешествующие этими рейсами, должны скачать на свои смартфоны мобильное приложение "Путешествую без COVID-19". В приложение следует загрузить скан своего паспорта, а также результат ПЦР-тестирования на COVID-19.

Приложение бесплатно и доступно, его можно скачать:

- для iPhone

- для смартфонов Android

- для смартфонов Huawei

Использование приложения не является обязательным для:

- граждан Российской Федерации;

- для пассажиров, путешествующих транзитом через Азербайджан (при наличии авиабилетов и/или посадочных талонов по всему маршруту следования в Российскую Федерацию) и при наличии теста проведенного в стране первоначального вылета;

- дети или пассажиры старшей возрастной категории, не имеющие смартфонов, могут предоставить подтверждение QR-кода в приложении на смартфоне другого пассажира, вместе с ним путешествующего.

При путешествии в Россию ПЦР-тестирование можно пройти только в заранее согласованных медицинских учреждениях.

Ознакомиться с перечнем лабораторий можно как в самом мобильном приложении, так и на официальном сайте авиакомпании.

При прохождении тестирования пассажир обязательно должен уведомить клинику, что он летит в Россию и предъявить заграничный паспорт.

На основе теста приложение сгенерирует QR-код, который необходимо будет показать на пункте пограничного контроля в аэропорту.

Информация о результате тестирования будет храниться в виде зеленого QR-кода в мобильном приложении.

Данный код будет необходимо предоставить на стойке регистрации, а также на пограничных пунктах по прибытию в Россию.

Пассажир должен иметь при себе также бумажную копию ПЦР-теста, на случай если возникнут технические проблемы с телефоном во время путешествия.

Тест на коронавирусную инфекцию необходимо сдать в течение 72 часов до вылета.

Разработчики "Путешествую без COVID-19" также обещают, что в ближайшее время в этом приложении также появится информация о прохождении пассажирами вакцинации.

Коротко о том, как работает приложение можно ознакомиться в этом видеоролике.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке New entry rules come into force for the passengers traveling from Azerbaijan to Russia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan Rusiyaya səyahət edənlər üçün yeni giriş qaydaları qüvvəyə minir

Экслюзивные новости

Новый парк Баку площадью в 43 га
ФотоНовый парк Баку площадью в 43 га
27 августа 2021 г. 19:31
Посол: Корейские компании заинтересованы в проектах по восстановлению освобожденных земель
Посол: Корейские компании заинтересованы в проектах по восстановлению освобожденных земель
27 августа 2021 г. 11:25
Спецпредставитель президента РФ: Мехрибан Алиева осуществляет благородную гуманитарную деятельность
Спецпредставитель президента РФ: Мехрибан Алиева осуществляет благородную гуманитарную деятельность
26 августа 2021 г. 12:46
Слуцкий: В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву
Слуцкий: В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву
26 августа 2021 г. 10:16
В Азербайджане избраны новые председатели, заместители и секретари ОИК
В Азербайджане избраны новые председатели, заместители и секретари ОИК
26 августа 2021 г. 10:04
Депутат Рады: Украина всегда была другом и поддерживала территориальную целостность Азербайджана
Депутат Рады: Украина всегда была другом и поддерживала территориальную целостность Азербайджана
24 августа 2021 г. 20:09
Минздрав: За компенсацией за побочные эффекты вакцины от COVID-19 никто не обращался
Минздрав: За компенсацией за побочные эффекты вакцины от COVID-19 никто не обращался
23 августа 2021 г. 16:47
Экс-главу Агстафинской ИВ исключили из ПЕА
Экс-главу Агстафинской ИВ исключили из ПЕА
21 августа 2021 г. 15:24
За последние 9 лет из Украины депортированы около 10 тыс. граждан Азербайджана
За последние 9 лет из Украины депортированы около 10 тыс. граждан Азербайджана
21 августа 2021 г. 13:35
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
21 августа 2021 г. 11:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi