Длинный поезд из Турции в Азербайджан оправлен по БТК

"Большой грузовой поезд длиной 940 метров на 82 контейнера, предусмотренный для перевозки произведенной в Турции экспортной продукции, отправлен в братские страны".

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

По его словам, крупный поезд из 82 контейнеров, который доставит экспортную продукцию, произведенную в Турции, в Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан, отправился из Карса в направлении Грузии.

"В период коронавируса Турция играет важную роль в продолжении бесконтактной региональной торговли посредством железной дороги. Особенно в этот период большинство стран в регионе строят свои торговые связи через железнодорожную линию Баку-Тбилиси-Карс. В настоящее время посредством железной дороги бесконтактным способом и при прохождении дезинфекционных процессов, перевозится большое количество грузов.

Это поезд является самым длинным среди тех, что передвигались по линии Баку-Тбилиси-Карс. Поезд, который выехал в направлении первой остановки, Грузии, доставит грузы в другие страны, расположенные вдоль маршрута, и прибудет на территорию Узбекистана через 9 дней. Из-за коронавируса многие страны не могут удовлетворять свои потребности. В этих контейнерах находится большое количество турецкой продукции, от чистящих средств, до продукции автомобильной промышленности, в которых нуждаются братские страны", - отметил он.

Напомним, что БТК был открыт 30 октября 2017 года. Железнодорожная линия соединяет железнодорожные сети Азии и Европы. Это самый короткий путь не только между 3 странами, но и между Азией и Европой. БТК позволяет вдвое сократить время на транспортировку грузов. Железная дорога упрощает доступ стран Центральной Азии – Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана к европейским и мировым рынкам.

По территории Азербайджана пролегает 504 км железной дороги, общая протяженность которой составляет 846 км. Через Грузию проходит 263 км, Турцию - 79 км железнодорожной линии. По БТК на первоначальном этапе предполагается перевозить 5 млн тонн, на последующих этапах пропускная способность будет доведена до 17 млн тонн и выше.