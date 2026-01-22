Депутат: В сфере питьевого водоснабжения и канализации накопилось много проблем
Инфраструктура
- 22 января, 2026
- 15:32
В Азербайджане сохраняется большое количество проблем в сфере питьевого водоснабжения и канализационных услуг.
Как сообщает Report, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии заявил депутат Ровшан Мурадов.
По его словам, особенно сложная ситуация наблюдается с отводом дождевых и сточных вод.
"Несмотря на значительные финансовые вложения, во время осадков города затапливает, граждане и объекты несут ущерб", - сказал Мурадов.
Депутат также подчеркнул важность регулярного информирования парламента и общества о ходе реализации Государственной программы по совершенствованию систем водоснабжения и канализации в Баку и на Абшероне на 2026–2035 годы.
Последние новости
16:03
Президент США: Свыше 50 стран войдут в состав "Совета мира"Другие страны
15:57
В Азербайджане по уголовным делам возмещено более 11,6 млн манатов ущербаПроисшествия
15:43
Азербайджан и Польша обсудили развитие двустороннего сотрудничестваВнешняя политика
15:35
Лидеры Азербайджана и США проводят встречу в ДавосеВнешняя политика
15:35
В Иркутской области шесть человек отравились хлором на предприятииВ регионе
15:32
Кушнер: Инвестиции в Газу превысят $40 млрдДругие страны
15:32
Депутат: В сфере питьевого водоснабжения и канализации накопилось много проблемИнфраструктура
15:29
В Милли Меджлисе обсудят роль образования в сохранении экологического балансаЭкология
15:29