    Депутат: В сфере питьевого водоснабжения и канализации накопилось много проблем

    Инфраструктура
    • 22 января, 2026
    • 15:32
    Депутат: В сфере питьевого водоснабжения и канализации накопилось много проблем

    В Азербайджане сохраняется большое количество проблем в сфере питьевого водоснабжения и канализационных услуг.

    Как сообщает Report, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии заявил депутат Ровшан Мурадов.

    По его словам, особенно сложная ситуация наблюдается с отводом дождевых и сточных вод.

    "Несмотря на значительные финансовые вложения, во время осадков города затапливает, граждане и объекты несут ущерб", - сказал Мурадов.

    Депутат также подчеркнул важность регулярного информирования парламента и общества о ходе реализации Государственной программы по совершенствованию систем водоснабжения и канализации в Баку и на Абшероне на 2026–2035 годы.

    Deputat: "İçməli su və kanalizasiya xidmətləri ilə bağlı problemlər çoxdur"

    Лента новостей