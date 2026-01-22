Депутат: В сфере питьевого водоснабжения и канализации накопилось много проблем

В Азербайджане сохраняется большое количество проблем в сфере питьевого водоснабжения и канализационных услуг.

Как сообщает Report, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии заявил депутат Ровшан Мурадов.

По его словам, особенно сложная ситуация наблюдается с отводом дождевых и сточных вод.

"Несмотря на значительные финансовые вложения, во время осадков города затапливает, граждане и объекты несут ущерб", - сказал Мурадов.

Депутат также подчеркнул важность регулярного информирования парламента и общества о ходе реализации Государственной программы по совершенствованию систем водоснабжения и канализации в Баку и на Абшероне на 2026–2035 годы.