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Депутат: Канализационные линии в Баку находятся в непригодном состоянии

Депутат: Канализационные линии в Баку находятся в непригодном состоянии
Инфраструктура
28 февраля 2024 г. 12:17
Депутат: Канализационные линии в Баку находятся в непригодном состоянии

Канализационные линии в 10 зданиях в 7-м микрорайоне Баку находятся в непригодном состоянии.

Как сообщает Report, об этом депутат Азай Гулиев заявил на слушаниях в Милли Меджлисе на тему "Водное хозяйство страны: проблемы и новые вызовы".

"Сети, созданные десятки лет назад, не выдерживают нагрузки. В других районах Баку канализационные линии также находятся в непригодном состоянии. Летом ситуация еще более усугубляется. Когда эта проблема будет решена? Кроме того, во многих районах Баку вода подается по графику. В 21 веке это насколько правильно? Во дворах зданий есть деревья, которые посажены и выращиваются уже много лет. Чем их тогда поливать?", - задается вопросом парламентарий.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: "Bakıda bir çox kanalizasiya xətləri yararsız vəziyyətdədir"

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