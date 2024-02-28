Депутат: Канализационные линии в Баку находятся в непригодном состоянии

Канализационные линии в 10 зданиях в 7-м микрорайоне Баку находятся в непригодном состоянии.

Как сообщает Report, об этом депутат Азай Гулиев заявил на слушаниях в Милли Меджлисе на тему "Водное хозяйство страны: проблемы и новые вызовы".

"Сети, созданные десятки лет назад, не выдерживают нагрузки. В других районах Баку канализационные линии также находятся в непригодном состоянии. Летом ситуация еще более усугубляется. Когда эта проблема будет решена? Кроме того, во многих районах Баку вода подается по графику. В 21 веке это насколько правильно? Во дворах зданий есть деревья, которые посажены и выращиваются уже много лет. Чем их тогда поливать?", - задается вопросом парламентарий.