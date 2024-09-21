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Делегация АЖД приняла участие в отправке блок-поезда из Китая в Европу

Делегация АЖД приняла участие в отправке блок-поезда из Китая в Европу 11^34
Инфраструктура
21 сентября 2024 г. 12:16
Делегация АЖД приняла участие в отправке блок-поезда из Китая в Европу

Запуск блок-поезда по маршруту Китай-Европа является важным шагом в укреплении взаимосвязей между Азербайджаном и Китаем, объединяющим людей и экономики двух стран.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя АЖД Вусал Асланов во время церемонии отправки контейнерного блок-поезда в Европу, посещая сухой порт Сиань и совместный казахстанско-китайский терминал.

В. Асланов отметил, что Азербайджан поддерживает инициативу Китая "Один пояс, один путь". Согласно распоряжениям президента Ильхама Алиева, продолжаются инвестиции в инфраструктурные проекты для усиления транзитного потенциала страны. Эти шаги внесут еще больший вклад в увеличение объема транзитных грузов по маршруту Китай-Европа-Китай.

В рамках мероприятия представитель АЖД встретился с коллегами из Китая, Казахстана и Грузии, обсудив вопросы реализации инфраструктурных работ в соответствии с растущим объемом грузов, обеспечения движения поездов по графику и др.

Мультимодальный маршрут блок-поезда, отправленного из Сианя по Среднему коридору, помимо железнодорожных сетей, охватывает порты Алтынколь и Актау в Казахстане, Алят в Азербайджане, Поти в Грузии, Бургас в Болгарии, Белград в Сербии, Будапешт в Венгрии, а также Дуйсбург и Гамбург в Германии.

Значимость нового маршрута заключается в увеличении объема грузов за счет привлечения к использованию Среднего коридора контейнерных грузов, ранее отправлявшихся в направлении Гамбурга альтернативными транспортными путями.

Ожидается, что блок-поезд достигнет пункта назначения в течение 20-25 дней. В целом, начиная с января 2024 года, по Среднему коридору в направлении Сиань-Европа регулярно отправляются 1-2 поезда в день.

Отметим, что делегация АЖД во главе с заместителем председателя Вюсалом Аслановым, находящаяся с визитом в Китае, приняла участие в 8-й Международной выставке Шелкового пути и Форуме по инвестициям и торговле между Восточным и Западным Китаем.

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Версия на английском языке ADY delegation attends departure ceremony of block train from China to Europe
Версия на азербайджанском языке ADY-nin nümayəndə heyəti Çindən Avropaya blok qatarın yola salınması mərasimində iştirak edib

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