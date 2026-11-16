В Азербайджане за неделю зафиксировано 182 пожара, погибли 6 человек

За минувшую неделю подразделения МЧС осуществили 182 выезда для ликвидации пожаров.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в отчетный период проведены аварийно-спасательные работы по 44 случаям, связанным с нахождением граждан в беспомощном состоянии, а также по 2 фактам дорожно-транспортных происшествий.

Благодаря оперативно принятым неотложным мерам удалось обеспечить своевременную ликвидацию возгораний и спасение человеческих жизней.

В целом за истекшую неделю усилиями сотрудников МЧС удалось спасти 61 человека, среди которых 8 несовершеннолетних. В связи с различными инцидентами (заблокированные двери, дорожные аварии и др.) были обнаружены и переданы тела 6 человек.