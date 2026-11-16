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    В Азербайджане за неделю зафиксировано 182 пожара, погибли 6 человек

    Происшествия
    • 16 ноября, 2026
    • 09:21
    В Азербайджане за неделю зафиксировано 182 пожара, погибли 6 человек

    За минувшую неделю подразделения МЧС осуществили 182 выезда для ликвидации пожаров.

    Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в отчетный период проведены аварийно-спасательные работы по 44 случаям, связанным с нахождением граждан в беспомощном состоянии, а также по 2 фактам дорожно-транспортных происшествий.

    Благодаря оперативно принятым неотложным мерам удалось обеспечить своевременную ликвидацию возгораний и спасение человеческих жизней.

    В целом за истекшую неделю усилиями сотрудников МЧС удалось спасти 61 человека, среди которых 8 несовершеннолетних. В связи с различными инцидентами (заблокированные двери, дорожные аварии и др.) были обнаружены и переданы тела 6 человек.

    МЧС Азербайджана Пожар (возгорание) Несчастный случай Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)
    FHN: Ötən həftə 182 yanğın olub, 6 nəfərin meyiti tapılıb
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