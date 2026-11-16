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    FHN: Ötən həftə 182 yanğın olub, 6 nəfərin meyiti tapılıb

    Hadisə
    • 16 noyabr, 2026
    • 09:09
    FHN: Ötən həftə 182 yanğın olub, 6 nəfərin meyiti tapılıb

    Ötən həftə ərzində 182 yanğına çıxış olub.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, 44 halda köməksiz vəziyyətdə qalma və 2 avtonəqliyyat qəzası faktı üzrə qəza-xilasetmə əməliyyatları həyata keçirilib. Görülmüş təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib.

    Ümumilikdə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən ötən həftə ərzində 8-i azyaşlı olmaqla 61 nəfər xilas edilib, müxtəlif hadisələrlə əlaqədar (bağlı qapı, avtoqəza və s.) 6 nəfərin meyiti təhvil verilib.

    Yanğın hadisəsi Meyit Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN)
    В Азербайджане за неделю зафиксировано 182 пожара, погибли 6 человек
    44 filmi
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