Делегация Азербайджана приняла участие в заседании Совета IRENA

23-24 мая делегация Государственного агентства возобновляемых источников энергии (AREA) при Министерстве энергетики во главе с заместителем директора Кямраном Гусейновым приняла участие в 25-м заседании совета Международного агентства возобновляемых источ

23-24 мая делегация Государственного агентства возобновляемых источников энергии (AREA) при Министерстве энергетики во главе с заместителем директора Кямраном Гусейновым приняла участие в 25-м заседании совета Международного агентства возобновляемых источников энергии (IRENA) в Абу-Даби.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

К.Гусейнов принял участие в панельных дискуссиях высокого уровня на такие темы, как "Путь к COP28: энергетический переход на основе возобновляемых источников энергии и критически важные материалы“, ”Глобальное состояние рынка и технологий геотермальной энергии“, ”Финансирование проектов в области возобновляемых источников энергии".

В своем выступлении он проинформировал об энергетическом переходе Азербайджана и проектах, реализуемых в области возобновляемых источников энергии, о потенциале и перспективах геотермальной энергии нашей страны, о трудностях и поддерживающих механизмах, связанных с финансированием проектов возобновляемых источников энергии на мировом макроэкономическом уровне. Также состоялись двусторонние встречи, связанные с сотрудничеством с "Геотермальным Альянсом", обменом опытом в области зеленого водорода, применением существующих платформ и поддерживающих механизмов IRENA в проектах "зеленой" энергии, реализуемых в Азербайджане. Между AREA и IRENA состоялся ряд встреч, связанных с расширением будущего сотрудничества.

Заместитель директора AREA также принял участие во встречах комитетов “Программный и стратегический”, “Административный и финансовый”.

На мероприятии, в котором приняли участие представители 113 стран и Европейского Союза, Азербайджан был избран членом “Административного и финансового” комитета в течение следующих двух лет.

Согласно решению, принятому на 13-й сессии Ассамблеи IRENA, Азербайджан является членом Совета IRENA на 2023-2024 годы.