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Даны поручения по усилению контроля за водопользованием в Азербайджане

Даны поручения по усилению контроля за водопользованием в Азербайджане Учреждениям, занимающимся водоснабжением в Имишлинском, Саатлинском, Билясуварском и Джалилабадском районах, были даны соответствующие поручения по заблаговременному информированию водопользователей о существующих водных ресурсах, возможностях водоснабжен
Инфраструктура
29 марта 2023 г. 19:10
Даны поручения по усилению контроля за водопользованием в Азербайджане

Учреждениям, занимающимся водоснабжением в Имишлинском, Саатлинском, Билясуварском и Джалилабадском районах, были даны соответствующие поручения по заблаговременному информированию водопользователей о существующих водных ресурсах, возможностях водоснабжения и ожидаемых рисках, эффективному и экономичному использованию воды, сокращению потерь воды, правильной организации орошения и усилению контроля за водопользованием.

Как сообщает Report, в связи с этим на гидроузле Бахрамтепе, расположенном на реке Араз на территории Имишлинского района состоялась встреча с участием представителей общества во главе с заместителем председателя ОАО "Азербайджанская Мелиорация и водное хозяйство" Закиром Гулиевым и глав исполнительной власти Имишлинского, Саатлинского, Биласуварского и Джалилабадского районов, посевные площади которых обеспечиваются в основном водой из реки Араз.

В ходе встречи было принято решение о распределении водных ресурсов между указанными районами в соответствии с существующими посевными площадями, которые в настоящее время требуют орошения.

В то же время водопользователям были даны соответствующие рекомендации по правильной оценке текущей ситуации и выполнению возложенных на них задач, правильной подготовке посевных площадей к поливу, экономному использованию воды, строгому соблюдению агротехнических правил и графиков полива, организации ночных поливов.

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