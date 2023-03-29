Даны поручения по усилению контроля за водопользованием в Азербайджане

Учреждениям, занимающимся водоснабжением в Имишлинском, Саатлинском, Билясуварском и Джалилабадском районах, были даны соответствующие поручения по заблаговременному информированию водопользователей о существующих водных ресурсах, возможностях водоснабжен

Учреждениям, занимающимся водоснабжением в Имишлинском, Саатлинском, Билясуварском и Джалилабадском районах, были даны соответствующие поручения по заблаговременному информированию водопользователей о существующих водных ресурсах, возможностях водоснабжения и ожидаемых рисках, эффективному и экономичному использованию воды, сокращению потерь воды, правильной организации орошения и усилению контроля за водопользованием.

Как сообщает Report, в связи с этим на гидроузле Бахрамтепе, расположенном на реке Араз на территории Имишлинского района состоялась встреча с участием представителей общества во главе с заместителем председателя ОАО "Азербайджанская Мелиорация и водное хозяйство" Закиром Гулиевым и глав исполнительной власти Имишлинского, Саатлинского, Биласуварского и Джалилабадского районов, посевные площади которых обеспечиваются в основном водой из реки Араз.

В ходе встречи было принято решение о распределении водных ресурсов между указанными районами в соответствии с существующими посевными площадями, которые в настоящее время требуют орошения.

В то же время водопользователям были даны соответствующие рекомендации по правильной оценке текущей ситуации и выполнению возложенных на них задач, правильной подготовке посевных площадей к поливу, экономному использованию воды, строгому соблюдению агротехнических правил и графиков полива, организации ночных поливов.