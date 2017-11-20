Дан старт реконструкционным работам по строительству дороги Джалилабад-Йардымлы

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В соответствие с распоряжением Президента Азербайджана по продолжению строительства автодороги Джалилабад-Йардымлы ОАО "Азеравтойол" дало старт реконструкционным работам.

Как сообщили Report из ОАО "Азеравтойол", автомобильная дорога с двумя полосами движения строится в соответствие с четвертым техническим уровнем. Ширина дорожного полотна составляет 10 метров, из которых шесть метров это проезжая часть и по два метра на каждое плечо дороги в обоих направлениях.

Общая протяжность автодороги равна 72 км. 51 км дороги проходит по Джалилабадскому району, а оставшиеся 21 км – по Йардымлинскому.

На 35 км-ом участке дороги, проходящей по Джадидабадскому району, завершены работы по реконструкции. Автодорога, которая свяжет два района имеет важное значение. В настоящий момент на оставшейся в Джалилабадсом районе 16 км-ом участке дороги идет второй этап строительства пути.

Работы по реконструкции в Джалилабадском районе планируется завершить к концу этого года. В следующем 2018 году планируется строительство 21 км-го участка дороги, проходящей по Йардымлинскому району.

Отметим, что реконструкция дороги свяжет два района и более 60 тысяч жителей 59 населенных пунктов смогут удобно передвигаться, улучшится грузовые и пассажирские перевозки.