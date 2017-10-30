 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Дан прием для участников церемонии открытия железной дороги Баку-Tбилиси-Карс

    На приеме присутствовали президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ 30 октября был устроен прием для участников церемонии открытия железной дороги Баку-Tбилиси-Карс.

    Как сообщает Report, в приеме приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган, премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов и другие официальные лица.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi