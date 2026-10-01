Цзян Вэй: Порт Ляньюньган готов изучить возможности инвестиций в логистические объекты Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

Китай и Азербайджан последовательно укрепляют позиции в качестве ключевых стратегических звеньев Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), обеспечивая надежное соединение рынков Азиатско-Тихоокеанского региона с Европой. На фоне стремительного роста спроса на евроазиатские мультимодальные перевозки особое значение приобретает практическая кооперация между восточными воротами Китая, портом Ляньюньган и транспортно-логистической инфраструктурой Азербайджана, включая Бакинский международный морской порт и железнодорожную сеть. Накопленный опыт успешной реализации трансграничных инфраструктурных проектов в Евразии создает прочную основу для углубления партнерства в сфере капитала, цифровизации и зеленой логистики.

О том, как планируется сократить сроки доставки грузов по маршруту до 15-20 дней, какие перспективы открываются для прямых инвестиций в портовые мощности Азербайджана, а также как интеграция информационных систем и принципов "зеленых портов" повлияет на конкурентоспособность ТМТМ, в эксклюзивном интервью Report рассказал вице-президент по внешним связям порта Ляньюньган Цзян Вэй (Jiang Wei).

Представляем интервью читателям:

- Как порт Ляньюньган оценивает текущую пропускную способность Азербайджана на маршруте и роль азербайджанских портов в обеспечении бесперебойного функционирования ТМТМ?

- Азербайджан является ключевым связующим звеном ТМТМ между Востоком и Западом и выполняет исключительно значимую функцию в обеспечении сообщения каспийского транспортного сегмента с Кавказом, Черноморским бассейном и европейскими рынками сбыта. В частности, Бакинский международный морской порт, расположенный в поселке Алят, представляет собой важнейший узловой пункт транскаспийской логистической цепи и имеет существенное значение для повышения эффективности координации грузоперевозок на обоих побережьях Каспийского моря, а также для обеспечения устойчивого движения международных контейнерных составов и контейнерного грузооборота.

На протяжении последних лет торгово-экономическое и логистическое взаимодействие между Китаем и Азербайджаном планомерно расширяется, а потребность в транспортировке грузов в Европу через территорию Казахстана, акваторию Каспийского моря и Азербайджан неуклонно возрастает. Мы убеждены, что с дальнейшим наращиванием объемов грузопотоков по ТМТМ роль портовой, железнодорожной и логистической инфраструктуры Азербайджана будет только усиливаться.

Для порта Ляньюньган принципиально важно продолжать наращивать взаимодействие с такими партнерами, как ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и Бакинский порт, совершенствовать согласованность функционирования портовых мощностей, железнодорожного и морского транспорта, глубже интегрировать порты восточного побережья Китая в структуру ТМТМ и совместными усилиями повышать надежность, оперативность и рыночную конкурентоспособность всего транспортного коридора.

- Какие совместные меры необходимы порту Ляньюньган и азербайджанским партнерам, чтобы дополнительно сократить транзитное время по маршруту "Китай-Азербайджан-Европа" до 15-20 дней?

- По нашему убеждению, уменьшение сроков транспортировки невозможно обеспечить усилиями одного порта или какого-либо отдельного звена логистической цепочки. Для достижения этой цели требуется слаженная координация между железнодорожными операторами, портовыми терминалами, судоходными компаниями, таможенными службами и прочими участниками транспортного цепочки.

Прежде всего, необходимо более тщательно синхронизировать расписания контейнерных составов и морских судов с графиками портовых операций, сводя к минимуму время перевалки, складирования и простоя в ожидании отправки. Во-вторых, следует повысить качество взаимодействия между портами на противоположных берегах Каспия, в первую очередь наладить операционную стыковку в таких узловых точках, как Актау и Баку.

В-третьих, требуется углублять информационный обмен в сфере транспорта, предоставляя железнодорожным операторам, портам и грузоотправителям возможность заблаговременно отслеживать местонахождение контейнеров, перемещение составов и судов, ход портовых операций и заранее организовывать следующий этап перевозки. В-четвертых, принципиально важно повышать оперативность таможенных процедур и документооборота, добиваясь унификации и упрощения транспортных формальностей.

Порт Ляньюньган готов совместно с азербайджанскими партнерами выстраивать более устойчивую и результативную сквозную модель организации грузоперевозок, общими усилиями минимизировать время простоя на каждом транзитном узле и поэтапно формировать конкурентоспособный транспортный продукт ТМТМ с предсказуемыми сроками доставки и высоким уровнем сервиса.

- Рассматривает ли порт Ляньюньган возможность прямого инвестирования в портовую инфраструктуру, логистические комплексы или сухие порты на территории Азербайджана?

- Порт Ляньюньган придерживается конструктивной и открытой позиции относительно участия в создании и управлении портово-логистической инфраструктурой Азербайджана. За годы сотрудничества порт Ляньюньган вместе с казахстанскими партнерами успешно реализовал ряд значимых проектов, среди которых - ООО "Китайско-казахстанская международная логистическая компания в Ляньюньгане", Сухой порт "KTZE - Khorgos Gateway", а также ТОО "Актауский международный контейнерный хаб", расположенный на восточном побережье Каспийского моря.

Накопленный практический опыт свидетельствует о том, что партнерство на уровне капитала и совместного управления способствует укреплению взаимосвязей между логистическими узлами вдоль транспортного коридора и формированию более устойчивой инфраструктурной базы для международных грузоперевозок.

Азербайджан выступает ключевым звеном Транскаспийского международного транспортного маршрута. Порт выражает готовность совместно с азербайджанской стороной анализировать перспективы взаимодействия в области возведения и эксплуатации контейнерной портовой инфраструктуры, логистических объектов и смежных проектов. Что касается конкретных инвестиционных инициатив, обеим сторонам предстоит провести детальную проработку и технико-экономическое обоснование с учtтом рыночной конъюнктуры, грузовой базы, условий реализации и инвестиционной модели.

- Ведется ли сейчас работа по интеграции информационных систем порта Ляньюньган и азербайджанских портов? Изучается ли возможность внедрения механизма "единого окна", электронных накладных и иных цифровых решений с целью повышения эффективности грузоперевозок и процедур таможенного оформления?

- Цифровая трансформация и информационная интеграция представляют собой ключевые инструменты для повышения эффективности функционирования ТМТМ и относятся к одному из приоритетных направлений сотрудничества, которому мы уделяем особое внимание.

На данном этапе уже создана базовая инфраструктура для обмена данными между Ляньюньганом и Хоргосом, и в настоящее время мы активно работаем над информационной интеграцией трех ключевых логистических узлов - Ляньюньгана, Хоргоса и Актау. Опираясь на достигнутые результаты, мы намерены дополнительно проработать перспективу расширения соответствующей информационной цепочки в направлении Азербайджана, а также обсудить с АЖД, Бакинским портом и другими партнерами вопросы обмена данными и взаимной совместимости информационных систем.

На первоначальном этапе предполагается сосредоточиться на наиболее практически значимой и актуальной информации, в частности, на данных о статусе контейнеров, перемещении контейнерных составов, операциях в портах, судоходстве на Каспийском море, а также сведениях о внештатных ситуациях и возникающих отклонениях. Ключевая задача состоит не в создании очередной информационной системы, а в том, чтобы благодаря своевременному обмену данными железнодорожные операторы, порты и морские перевозчики получили возможность заблаговременно планировать последующие операции и минимизировать время простоя.

В перспективе мы также готовы совместно с азербайджанскими партнерами прорабатывать вопросы использования электронных транспортных документов, внедрения механизма "единого окна" и иных цифровых инструментов, что позволит повысить эффективность сквозных грузоперевозок и упростить таможенное оформление.

- В каких направлениях порт Ляньюньган готов сотрудничать с азербайджанскими коллегами в сфере декарбонизации и создания "зеленых портов"?

- Низкоуглеродное и экологически ориентированное развитие превратилось в одно из приоритетных направлений для глобальной портовой, судоходной и логистической индустрии. На протяжении последних лет Ляньюньган планомерно реализует программу электрификации портовой техники, внедрения экологически чистых источников энергии, формирования "зеленых" моделей подвоза и вывоза грузов, а также создания интеллектуальной портовой инфраструктуры. Благодаря технологическим инновациям и совершенствованию логистических процессов мы нацелены на сокращение энергозатрат при выполнении портовых операций и в сфере грузоперевозок.

Транспортный маршрут ТМТМ по своей сути является мультимодальным коридором, интегрирующим железнодорожное, портовое и морское сообщение. Мы убеждены, что в перспективе экологическая модернизация должна распространяться не только на энергосбережение и минимизацию выбросов в рамках конкретного порта, но и на всю логистическую цепочку в целом. Наращивание объемов железнодорожных перевозок, повышение операционной эффективности портов, минимизация непроизводительных простоев, расширение использования возобновляемых источников энергии и внедрение интеллектуального оборудования позволяют сокращать углеродный след на всех этапах транспортировки.

Порт Ляньюньган выражает готовность усилить взаимодействие с азербайджанскими портами и отраслевыми компаниями по таким направлениям, как "зелёная" и интеллектуальная портовая инфраструктура, оборудование на альтернативных источниках энергии и экологичные мультимодальные грузоперевозки, а также совместно прорабатывать проекты, обладающие реальным потенциалом для практической реализации.

- Какие ключевые задачи ставит перед собой порт Ляньюньган на горизонте 3-5 лет в контексте расширения партнерства с Азербайджаном?

- На предстоящие 3-5 лет мы определили три приоритетных направления для развития взаимодействия с азербайджанской стороной.

Первое - совместное увеличение объемов грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Опираясь на выгодное географическое расположение Ляньюньгана, связывающего восточное побережье Китая с рынками Азиатско-Тихоокеанского региона, мы планируем развивать партнерство с железнодорожными операторами, портовыми комплексами и логистическими структурами Азербайджана, направляя дополнительные грузопотоки из КНР и других государств АТР на ТМТМ через Азербайджан с последующей доставкой в Европу.

Второе - совместное повышение операционной эффективности маршрута. Для этого требуется продолжать укрепление координации между железнодорожным, портовым и морским сегментами транспортной цепочки, внедрять информационные решения для интеграции процессов и совершенствовать организацию перевозок, обеспечивая большую стабильность и прогнозируемость сквозной логистики.

Третье - проработка перспектив углубленного проектного взаимодействия. Порт Ляньюньган уже закрепил свое присутствие в нескольких стратегически значимых логистических хабах Казахстана. Мы стремимся и далее выстраивать международную логистическую инфраструктуру вдоль ТМТМ и открыты к совместному с азербайджанскими партнерами изучению возможностей для инвестирования, создания и управления портовыми и логистическими объектами, а также реализации смежных проектов.

Наша стратегическая задача состоит в том, чтобы через последовательное и практико-ориентированное партнерство всех заинтересованных сторон поэтапно перевести сотрудничество между Ляньюньганом и Азербайджаном от уровня разовых транспортных операций к комплексному взаимодействию - развитию маршрута, координации между ключевыми узловыми точками и цифровой интеграции, тем самым содействуя качественному росту ТМТМ.