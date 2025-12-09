Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    ЦИУТ призвал водителей соблюдать осторожность в дождливую погоду

    Инфраструктура
    • 09 декабря, 2025
    • 21:20
    ЦИУТ призвал водителей соблюдать осторожность в дождливую погоду

    Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) обратился к водителям в связи с дождливой погодой, наблюдающейся в настоящее время в Баку.

    Как передает Report со ссылкой на Центр, в обращении говорится, что ограничение скорости на некоторых полосах движения по дороге Зыхский круг-Аэропорт снижено до 20 км/ч.

    Отмечается, что водителям следует убедиться в исправности тормозной системы, дворников и системы освещения, а также строго соблюдать установленный скоростной режим и дистанцию во время дождя.

    ЦИУТ дождливая погода Баку Зыхский круг-аэропорт
    NİİM müşahidə edilən hava şəraiti ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edib
    Elvis

    Последние новости

    21:22

    США вводят санкции против лиц и организаций, связанных с конфликтом в Судане

    Другие страны
    21:20

    ЦИУТ призвал водителей соблюдать осторожность в дождливую погоду

    Инфраструктура
    21:00

    Число погибших при пожаре в Джакарте возросло до 22 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    20:52

    Бакинский метрополитен продолжает обновлять парк поездов

    Инфраструктура
    20:36

    Армения и Германия подписали совместную декларацию о партнерстве

    В регионе
    20:28

    Зеленский ответил Трампу: Я готов к выборам в любое время

    Другие страны
    20:19
    Фото

    На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

    Происшествия
    20:14
    Видео

    Задержаны лица, незаконно продававшие билеты на матч "Карабах"–"Аякс"

    Происшествия
    20:04

    Великобритания ввела новые санкции против РФ

    Другие страны
    Лента новостей