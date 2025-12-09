ЦИУТ призвал водителей соблюдать осторожность в дождливую погоду

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) обратился к водителям в связи с дождливой погодой, наблюдающейся в настоящее время в Баку.

Как передает Report со ссылкой на Центр, в обращении говорится, что ограничение скорости на некоторых полосах движения по дороге Зыхский круг-Аэропорт снижено до 20 км/ч.

Отмечается, что водителям следует убедиться в исправности тормозной системы, дворников и системы освещения, а также строго соблюдать установленный скоростной режим и дистанцию во время дождя.