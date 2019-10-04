Что происходит на авторынке Азербайджана? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На авторынке Азербайджана продолжается период застоя.

Report изучил ситуацию на авторынке в поселке Бадамдар.

Большинство покупателей на рынке ищут дешевые автомобили и модели Mercedes.

Продавцы также отметили, что лучше всего продаются автомобили российского производства и иномарки стоимостью ниже 12-13 тысяч манатов. Наиболее популярные среди них модели Mercedes по цене в 8–9 тысяч манатов, выпущенные в 1994–1995 годах.

По словам продавцов, на рынке вот уже длительное время ощущается дефицит покупателей. Покупатели, в свою очередь, жалуются на высокие цены.

Видео: Вугар Ханларов