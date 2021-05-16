Что принесет стране открытие железнодорожной линии Баку-Габала?

Развитие туризма не обошло стороной и экономические показатели Габалинского района

15 мая состоялось открытие железнодорожного вокзала Габала и однолинейной железной дороги станции Ляки-Габала. Тем самым было обеспечено прямое железнодорожное сообщение между Баку и Габалой. Что принесет запуск этой железной дороги экономике Азербайджана и гражданам страны?

Депутат, экономист-эксперт Вугар Байрамов прокомментировал Report данный вопрос.

Он подчеркнул, что сдача в эксплуатацию однолинейной железной дороги станция Ляки-Габала позволит ездить из столицы в Габалу по железной дороге. Длина проложенной в труднодоступной горной местности железнодорожной линии составляет 42,3 км, а с боковыми путями - 44,49 км.

По его мнению, сдача в эксплуатацию этой железной дороги важна с точки зрения развития внутреннего и въездного туризма: "Габала - один из самых посещаемых туристами районов. Развитие туризма не обошло стороной и экономические показатели Габалинского района. За последние 5 лет число зарегистрированных в отелях отдыхающих увеличилось в 31 раз. Если в 2015 году в отелях останавливались 5 909 человек, то в год, предшествующий пандемии, этот показатель вырос до 186 431. За тот же период доходы отелей выросли с 393 тыс. манатов до 30 млн 919 тыс. манатов. Количество номеров в отелях за последние 5 лет увеличилось с 196 до 1 127. Это было напрямую связано с ростом спроса в туристическом секторе.

Развитие туризма затронуло и смежные сферы. Так, за последние 5 лет оборот розничной торговли в Габале вырос на 32% и достиг 197 млн манатов. За тот же период оборот общественного питания вырос с 7 млн 554 тыс. манатов до 14 млн 774 тыс. манатов. Ввод в эксплуатацию новой железнодорожной линии приведет к увеличению числа туристов, посещающих Габалу. Учитывая, что иностранные туристы предпочитают поездки на поезде, это также внесет особый вклад в развитие туризма".

По его словам, по железной дороге из Баку в Габалу будут курсировать электропоезда марки Kiss производства швейцарской компании Stadler: "Средняя скорость движения поезда составит 100 км в час, что обеспечит безопасное и комфортное прибытие пассажиров из Баку в Габалу за 3 часа".

Напомним, что строительство железнодорожного вокзала Габала и однолинейной железной дороги станции Ляки-Габала началось в 2018 году.