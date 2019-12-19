Число авиарейсов Астрахань-Баку может увеличиться в следующем году.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции губернатор Астраханской области России Игорь Бабушкин, комментируя недавний деловой визит астраханской делегации в Азербайджан.

Он заявил, что в ходе встреч в Баку был достигнут ряд договорённостей, в том числе, о возможности увеличения частоты полётов из Астрахани в Баку.

"Мы рассчитываем, что к лету нам удастся увеличить количество рейсов до трёх-четырёх раз в неделю", — сказал губернатор.

Глава региона отметил, что дополнительные рейсы по маршруту «Астрахань — Баку» будут востребованы, поскольку на данный момент загрузка действующего рейса составляет не менее 85 %.

Напомним, в мае этого года между двумя городами было возобновлено авиасообщение. Перевозчиком выступила компания "Азербайджанские авиалинии" AZAL. Самолёт летает дважды в неделю, время в пути — один час.