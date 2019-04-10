ИрАэро открыла первый прямой рейс между Челябинском и Баку

Авиакомпания «ИрАэро» осуществила первый прямой рейс из Челябинска в Баку, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

«Авиакомпания планирует выполнять рейс один раз в неделю. До 20 июня это будет по вторникам, а с 20 июня — по четвергам, но также один раз в неделю. Полеты будут выполняться на самолете «Сухой Суперджет», компоновка 93 и 103 кресла, в зависимости от борта, который будет выполнять рейс», - рассказывает директор по развитию Центрального агентства воздушного сервиса Челябинского аэропорта Вера Подкорытова.

Первым рейсом в Баку воспользовалось 29 пассажиров. Если потребность в перелетах возрастет, то «ИрАэро» готова нарастить полетную программу.

«Очень для нас интересный рейс, потому что СНГ в приоритете в связи с приближающимися саммитами. Более того, это новое направление, авиакомпания экспериментирует. Если будет интерес со стороны пассажиров, готовы наращивать объемы по частотам и расширять период работы. Ожидаемые в этом году новые направления из международных — Батуми, Грузия. Это очень популярное туристическое направление, начнется с летнего сезона. По дальнему зарубежью у нас будет традиционная летняя программа, естественно, будет Турция в хорошем объеме, будет Тунис, надеемся на Грецию. По запросам турецкое направление идет с хорошим приростом», - говорит коммерческий директор «Челябинского авиапредприятия» Дмитрий Мясников.