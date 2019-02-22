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Часть дороги Баку-Губа реконструируют в этом году

Баку. 22 февраля REPORT.AZ/ "Участок дороги Баку-Губа от села Гандоб Шабранского района до поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт будет реконструирована в этом году".

Как сообщает Report, об этом сообщил журналистам председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) Салех Мамедов.

"При прокладке этой дороги некоторые технические нормы не были соблюдены. С другой стороны, слабый контроль  регулирования движения большегрузных автомобилей привел к возникновению определенных проблем. В настоящее время мы предпринимаем меры для устранения этих проблем. Замена бетонного покрытия асфальтом не предусмотрена. Мы восстановим дорогу по частям", - сказал он.

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