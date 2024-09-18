CFR Marfa: Средний коридор создает возможности для всех сторон

Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) создает возможности для всех сторон.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) создает возможности для всех сторон.

Как сообщает Report, об этом заявила коммерческий директор румынской государственной железнодорожной грузовой компании CFR Marfa Рената Годжа на Черноморско-Каспийском логистическом форуме в Баку.

"Всем необходимо приложить максимум усилий для продвижения Среднего коридора. На данный момент основные проблемы в коридоре связаны с процедурными правилами. Национальный транспортный оператор Румынии готов сделать все возможное для развития данного направления. У нас есть все необходимое ресурсы для этого: квалифицированные кадры, локомотивы и прочее", - отметила она.