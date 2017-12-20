Цены на жилье в Москве упали до уровня 2011 года

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Цена продажи жилья на вторичном рынке Москвы, которая фигурирует в реальных сделках, снизилась с января на 8% и вернулась на уровень 2011 года.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, об этом говорится в исследовании компании "Инком-Недвижимость".

Средняя рублевая цена, по которой собственники выставляют квартиры на продажу, на конец 2017 года окажется наименьшей за последние четыре года - 178,2 тыс. рублей (3 020 долларов) за 1 кв. м (минимум с ноября 2013 года).

Доля продаж квартир со скидками в июне и июле текущего года достигла 88% - это абсолютный максимум за всю историю систематических наблюдений в компании, отмечают эксперты.

"Самым точным словом в обобщенной характеристике московского вторичного рынка жилья в 2017 году будет "сползание". В целом мы наблюдали последовательный нисходящий тренд (в годовом выражении) по всем ключевым показателям - спросу, объему и цене. Нет никаких предпосылок, чтобы в среднесрочной перспективе рыночная ситуация радикально изменилась. Тренд на постепенное снижение как заявленных, так и реальных цен на вторичное жилье будет развиваться и дальше, пока через полтора-два года мы не достигнем ценового дна", - рассказал директор департамента вторичного рынка "Инком-Недвижимости" Сергей Шлома.

Аналитическая группа Report отмечает, что аналогичная ситуация наблюдается и на первичном и вторичном рынке жилья в Азербайджане: "Цены постепенно снижаются из-за снижения реальных доходов населения и увеличения числа уезжающих за рубеж. Ожидается, что спад продолжится как в манатном, так и в долларовом эквиваленте. Снижение цен обусловлено также недавним увеличением числа новых многоэтажных зданий в Баку, заменой пятиэтажных старых зданий новыми зданиями. Если цены на нефть снизятся, мы станем свидетелями резкого снижения цен на жилье".