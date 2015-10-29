​Цены на первичном рынке жилья Баку снизились

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В сентябре этого года на первичном рынке недвижимого имущества по городу Баку средняя цена на квартиры "под маяк" снизилась на 3,09% - с 1 037 долларов/кв.м до 1 005 долларов/кв.м, в национальной валюте - на 3,13% с 1 087 манатов/кв.м до 1053 манатов/кв.м.

Как сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет мониторинговой группы компании MBA Consulting Group, 65% предложенных на первичном рынке квартир составляет дешевое жилье по цене менее чем за 1 000 долларов/кв.м. Доля квартир по средней цене 1 000-1 500 долларов/кв.м составляет 28%. Остальные 7% в общем портфеле предложений составляют дорогие квартиры по цене выше 1 500 долларов/кв.м. В этом сегменте средняя цена равна 2 080 долларов/кв.м.

На первичном рынке жилья наиболее высокая цена за квадратный метр предлагалась за пятикомнатную квартиру "под маяк". Стоимость расположенной в Насиминском районе возле моста Джаваншир (бывший Гагаринский) квартиры общей площадью 264 кв.м составила 3 200 долларов/кв.м. Самая дешевая квартира была зафиксирована в городе Хырдалан Абшеронского района. Стоимость двухкомнатной квартиры в новостройке общей площадью 104 кв.м составила 400 долларов/кв.м.

В течение месяца снижение цен зафиксировано в Абшеронском, Бинагадинском, Низаминском, Сабаильском, Сураханском, Хатаинским и Ясамальском районах, относительное повышение цен - Наримановском, Насиминском, Гарадагском и Сабунчинском районах.

На рынке квартиры по цене ниже средней стоимости за кв.м (1 005 долларов) составили 59% от общего портфеля предложений. Средняя площадь жилья в новостройках составила 108 кв.м, средняя цена одной комнаты - 51 000 долларов, средняя стоимость квартиры - 122 300 долларов.