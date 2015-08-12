Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Центральный банк Азербайджана объявил прием котировочных заявок на оказание услуг по сервисному обслуживанию оборудования, закупке мебели, выполнению ремонтно-восстановительных работ в административном здании Центробанка и здании казначейства №2, а также на приобретение лицензий для программного обеспечения. Об этом сообщили Report в ЦБА.

По информации, взнос за участие по вопросу оказания услуг по сервисному обслуживанию оборудования составляет 20 манатов, по вопросу приобретения лицензий для программного обеспечения - 10 манатов.

Основные тендерные требования можно получить у координатора, предъявив документ об уплате взноса за участие.

Опечатанные и подписанные пакеты предложений будут приниматься до 20 августа в офисе ЦБА по адресу проспект Бюльбюля, 40, где будут вскрыты 21 августа.

Для получения дополнительной информации следует обращаться по телефону (+994 12) 493 89 23 (внутренний 152).