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Центр: На автодорогах в Азербайджане установлено 6 электронных весов, их число будет доведено до 51

Центр: На автодорогах в Азербайджане установлено 6 электронных весов, их число будет доведено до 51 Единый мониторинговый центр электронных весов, созданный Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA), призван контролировать соблюдение допустимых габаритных и весовых параметров крупногабаритными и тяжеловесными транспортными средствами.
Инфраструктура
4 ноября 2024 г. 12:16
Центр: На автодорогах в Азербайджане установлено 6 электронных весов, их число будет доведено до 51

Единый мониторинговый центр электронных весов, созданный Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA), призван контролировать соблюдение допустимых габаритных и весовых параметров крупногабаритными и тяжеловесными транспортными средствами.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил руководитель департамента грузоперевозок Агентства Субхан Абилов.

По его словам, центр собирает, обрабатывает и использует данные, полученные с электронных весов, в порядке, предусмотренном законодательством.

"Центр интегрирован в Информационную систему Главного управления государственной дорожной полиции МВД, что позволяет выявлять нарушения закона крупногабаритными транспортными средствами", - отметил Абилов.

Представители СМИ побывали в пункте на 47,9 км автодороги Баку-Алят-Газах-Грузия, чтобы ознакомиться с техническими характеристиками электронных весов.

Сотрудник AYNA сказал, что применение новых технологий направлено на защиту дорожной инфраструктуры и обеспечение требований безопасности.

"В целом планируется установка 51 весов. Уже установлено 6 электронных весов на автомобильной дороге Баку-Губа-госграница с Россией и на автодороге Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией", - сказал он.

Транспортные средства, превышающие допустимые габаритные параметры, фиксируются средствами фото- и видеорегистрации, а информация передается в центральную информационную систему. В соответствии с Кодексом об административных проступков, правонарушителям грозят штрафы от 200 до 7000 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Elektron Tərəzilərin Vahid Monitorinq Mərkəzinin gördüyü işlər açıqlanıb

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