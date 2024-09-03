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Cathay Pacific отменит еще 20 рейсов из-за проблем с двигателями Airbus A350

Cathay Pacific отменит еще 20 рейсов из-за проблем с двигателями Airbus A350 Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific Airways намерена отменить 20 запланированных на среду рейсов из-за обнаружения неполадок в работе двигателей самолетов Airbus A350.
Инфраструктура
3 сентября 2024 г. 11:07
Cathay Pacific отменит еще 20 рейсов из-за проблем с двигателями Airbus A350

Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific Airways намерена отменить 20 запланированных на среду рейсов из-за обнаружения неполадок в работе двигателей самолетов Airbus A350.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета South China Morning Post.

Ранее авиакомпания сообщила об отмене 48 рейсов, запланированных на вторник.

В понедельник во время выполнения рейса из Гонконга в Цюрих самолет Airbus A350 был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за обнаружения неполадок в двигательной системе. Из-за этого инцидента авиакомпания провела проверку других самолетов этой модели.

По данным источников South China Morning Post, в результате проверки у 15 самолетов были выявлены неполадки с двигателем. В связи с этим компания отменит еще 20 рейсов, запланированных на среду. Таким образом, общее количество отмененных рейсов Cathay Pacific на этой неделе достигнет 68.

По словам собеседников издания, авиакомпания полагает, что все рейсы на самолетах Airbus A350 возобновятся к субботе.

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Версия на английском языке Hong Kong’s Cathay Pacific cancels another 20 flights on A350 planes, bringing total to 68

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