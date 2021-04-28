"Buta Airways" открывает спецрейсы в Анкару

Низкобюджетный авиаперевозчик Buta Airways расширяет географию международных полетов, авиакомпания возобновит перелеты из Баку в столицу Турции – Анкару. Специальные рейсы по маршруту Баку-Анкара-Баку планируются к выполнению с 17 мая.

Низкобюджетный авиаперевозчик Buta Airways расширяет географию международных полетов, авиакомпания возобновит перелеты из Баку в столицу Турции – Анкару. Специальные рейсы по маршруту Баку-Анкара-Баку планируются к выполнению с 17 мая.

Об этом Report сообщили в авиакомпании.

Согласно расписанию, авиакомпания планирует два рейса в неделю - по понедельникам и четвергам. Азербайджанский лоукостер с 6 декабря прошлого года совершает полеты в Измир, а с 18 марта этого года возобновил авиасообщение из Баку в Стамбул.

В связи с введенными ограничениями и правилами эпидемиологической ситуации в стране, авиакомпания предлагает билеты только по двум тарифам – "Стандарт" и "Супер". В оба тарифа включены бесплатные опции выбора места и регистрации в аэропорту. Билеты на эти рейсы доступны на официальном сайте перевозчика (по тарифам "Супер" и "Стандарт"), а также в аккредитованных агентствах авиакомпании (только по тарифу "Супер").

Стоимость авиабилетов начинается с 55 евро.

Указанные рейсы в период пандемии обслуживаются в Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев как на вылет, так и на прилет.

К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений. Пассажирам рейса по направлению Баку-Анкара следует иметь право въезда на территорию Турции. Правила въезда в Турцию в период пандемии представлены на сайте авиакомпании по ссылке: https://www.butaairways.az/ru/covid/turkey - следует получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции.

Список клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на COVID-19, опубликован на сайте авиакомпании: https://www.butaairways.az/ru/covid/clinics

Пассажирам рейса по направлению Анкара-Баку следует проверить право въезда в Азербайджан.

Список категорий лиц, которым разрешен въезд в Азербайджан, представлен на странице по ссылке: https://www.butaairways.az/ru/covid/azerbaijan - получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. На результате теста рекомендуется наличие QR-кода, который будет проверяться на стойках регистрации.

При вылете из Турции тестирование можно пройти в одной из клиник “Memorial Sağlık Grubu” или других клиниках из списка, опубликованного на сайте министерства здравоохранения страны: https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-laboratuvarlari.html

В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, все прибывшие авиарейсами в Баку пассажиры в течение двух недель должны будут находиться в самоизоляции. Пассажирам обоих направлений следует убедиться, что результат теста на COVID-19 действителен в течение 48 часов до вылета рейса. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, встречающие и провожающие пассажиров граждане в здание аэровокзала допускаться не будут.