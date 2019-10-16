​Buta Airways открывает прямой рейс в Бахрейн

Азербайджанский лоукостер Buta Airways открывает еще одно направление на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

В рамках зимнего расписания с 30 октября 2019 года по 28 марта 2020 года, авиакомпания будет выполнять прямые рейсы в Бахрейн два раза в неделю – по средам и субботам.

Новые рейсы позволят привлечь дополнительный поток туристов в Азербайджан. В то же время, и сам Бахрейн привлекает путешественников своими древними памятниками, разнообразной природой и отличным дайвингом. В столице Бахрейна Манаме также проходит ежегодное гран-при "Формулы-1".

Отметим, что ранее лоукостер запустил прямые рейсы в города Саудовской Аравии – Эр-Рияд и Даммам.

Открытие новых направлений будет способствовать как дополнительному притоку туристов из стран Персидского залива в Азербайджан, так и укрепить деловые связи между двумя странами. В ближайшее время лоукостер Buta Airways планирует открыть прямые рейсы и в ряд других городов в странах Ближнего Востока.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте, а также в офисах продаж авиакомпании.

Онлайн-регистрация на сайте открывается за 24 часа, закрывается за 2 часа до вылета и во всех тарифах является бесплатной.





