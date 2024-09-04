Будущий облик поселка Истису в Кяльбаджаре

15:00

Проектирование поселка Истису, расположенного в западной части Кяльбаджарского района общей площадь 63,1 га, будет проводиться поэтапно.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по градостроительству и архитектуре.

Председатель Госкомитета Анар Гулиев поделился в своих социальных сетях будущим обликом поселка Истису, фундамент которого был заложен 2 сентября 2024 года во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кяльбаджар.

На первом этапе площадь застраиваемой территории поселка составит 39,2 га. На этом этапе планируется строительство 159 частных домов. В целом, согласно проекту, в будущем здесь также будет построен 71 дом типа townhouse (142 квартиры) и 10 зданий, состоящих из 180 квартир.

Кроме того, в поселке будут созданы все важные социальные объекты и необходимая инфраструктура - школа на 352 ученических места, детский сад на 100 мест, административное здание, спортивно-оздоровительный центр, медицинский пункт и др.

Поселок Истису будет развиваться на основе современных стандартов и станет одним из важных районных центров.