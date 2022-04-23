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Будет реконструирована часть системы водоснабжения Баку и Гянджи

Будет реконструирована часть системы водоснабжения Баку и Гянджи Объявлено два тендера на восстановление части системы водоснабжения и канализации городов Баку и Гянджа.
Инфраструктура
23 апреля 2022 г. 14:53
Будет реконструирована часть системы водоснабжения Баку и Гянджи

Объявлено два тендера на восстановление части системы водоснабжения и канализации городов Баку и Гянджа.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ОАО Azərsu.

Взнос на участие в каждом из тендеров составляет 500 манатов.

Претенденты должны подать первичную заявку до 2 июня 16:00. Тендерное предложение и банковская гарантия до 1% от ее стоимости может быть подана до 10 июня 16:00 часов по адресу Баку, Московский проспект, 67. Заявки буду рассмотрены 13 июня по вышеуказанному адресу.

Следует отметить, что создание централизованных систем водоснабжения и канализации в Гяндже началось в 30-х годах прошлого века. В разные годы была создана сеть питьевого водоснабжения общей протяженностью 515 км.

Питьевая вода подается в Гянджу из источников Гызылгая, Гёйгёль и субартезианских скважин. Строительство сетей питьевой воды и канализации в Гяндже будет осуществляться поэтапно, всего планируется построить 855 км линий питьевой воды и 813 км канализации.

Для подачи питьевой воды в Баку уже проложены два участка Хачмазско-Шолларского и 2-го Бакинского водопроводов, магистральные водопроводы Куринской и Джейранбатанской очистных сооружений и водопровод Огуз-Габала-Баку.

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Версия на азербайджанском языке Bakı və Gəncə şəhərlərinin su təchizatı sisteminin bir hissəsi yenidən qurulacaq

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