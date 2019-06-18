На азербайджано-российской границе будет построена объездная автодорога - ЭКСКЛЮЗИВ

Строительство автомобильного моста «Яраг-Казмаляр» - «Самур» на азербайджано-российской границе планируется запустить в эксплуатацию в 2021 году.

Об этом сказала в интервью Report замминистра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева.

Кроме того, по ее словам, уже принято решение о строительстве подхода от автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» к строящемуся автомобильному мосту через реку Самур, который соединяет Россию и Азербайджан, в районе пункта-пропуска Яраг-Казмаляр в Дагестане.

«В перспективе планируется строительство еще одного объекта - объездной автодороги «Тагиркент-Казмаляр». Она позволит в дальнейшем перенаправить транспортные потоки, которые сейчас едут через «Яраг-Казмаляр», а это около 300 грузовых транспортных средств в сутки», - сказала О.Рухуллаева.

По ее словам, строительно-монтажные работы на пункте пропуска «Яраг-Казмаляр»проводятся в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». «Пока реализация проекта находится на стадии получения заключения на проектные и изыскательные работы на объекте. Этот вопрос на особом контроле, поскольку реконструкция «Яраг-Казмаляр»позволит повысить пропускную способность на границе, улучшить межрегиональное и международное торгово-экономическое сотрудничество, в частности с Азербайджаном и Ираном», - сказала О. Рухуллаева.

Отметим, что новый автомобильный мост через реку Самур заменит существующий, который был построен в 1957 году.

Стоимость строительства моста составляет 1,2 млрд рублей. Длина моста составит 325 метров, ширина - 17 метров. Подходы к мосту каждое государство будет возводить самостоятельно со своей стороны.