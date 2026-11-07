Аренда коммерческой недвижимости в Азербайджане подорожала почти на 7% в октябре

Аренда коммерческой недвижимости в Азербайджане в октябре этого года подорожала на 6,7% по сравнению с сентябрем - с 15 до 16 манатов за кв. метр.

Об этом сообщили Report в Палате оценщиков Азербайджана.

На рынке продажи коммерческой недвижимости серьезных изменений цен не произошло.

Медианная цена продажи в октябре составила 2 869,6 маната за квадратный метр, индекс - 98,4. По сравнению с сентябрьской медианой зафиксировано незначительное снижение на 0,05%. Индекс на 1,6% ниже базового периода, что свидетельствует о том, что цены продажи в этом сегменте еще не достигли базового уровня.

В аренде коммерческих объектов наблюдается обратная тенденция. Медианная цена аренды выросла с 15 манатов в сентябре до 16 манатов за кв. метр в октябре. Индекс вырос с 98,4 до 104,9, месячный рост составил 6,7%. Медианная месячная арендная плата составила 2 000 манатов.