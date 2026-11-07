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    Аренда коммерческой недвижимости в Азербайджане подорожала почти на 7% в октябре

    Инфраструктура
    • 07 ноября, 2026
    • 10:32
    Аренда коммерческой недвижимости в Азербайджане подорожала почти на 7% в октябре

    Аренда коммерческой недвижимости в Азербайджане в октябре этого года подорожала на 6,7% по сравнению с сентябрем - с 15 до 16 манатов за кв. метр.

    Об этом сообщили Report в Палате оценщиков Азербайджана.

    На рынке продажи коммерческой недвижимости серьезных изменений цен не произошло.

    Медианная цена продажи в октябре составила 2 869,6 маната за квадратный метр, индекс - 98,4. По сравнению с сентябрьской медианой зафиксировано незначительное снижение на 0,05%. Индекс на 1,6% ниже базового периода, что свидетельствует о том, что цены продажи в этом сегменте еще не достигли базового уровня.

    В аренде коммерческих объектов наблюдается обратная тенденция. Медианная цена аренды выросла с 15 манатов в сентябре до 16 манатов за кв. метр в октябре. Индекс вырос с 98,4 до 104,9, месячный рост составил 6,7%. Медианная месячная арендная плата составила 2 000 манатов.

    Палата оценщиков Азербайджана Аренда недвижимости
    AQP: Kommersiya obyektlərinin icarə indeksi oktyabrda 7 %-ə yaxın artıb
    Commercial property rents in Azerbaijan rise nearly 7% in October
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