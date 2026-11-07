Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Центры ASAN xidmət и ASAN kommunal не будут работать 8-9 ноября

    Социальная защита
    • 07 ноября, 2026
    • 10:39
    Центры ASAN xidmət и ASAN kommunal не будут работать 8-9 ноября

    В центрах ASAN xidmət и ASAN kommunal 8 и 9 ноября будут нерабочими днями.

    Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

    Сообщается, что нерабочие дни связаны с Днем Победы и Днем государственного флага.

    С 10 ноября граждане смогут воспользоваться услугами центров.

    ASAN Xidmət ASAN kommunal Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям 8 Ноября - День Победы
    "ASAN xidmət" və "ASAN kommunal" mərkəzləri noyabrın 8-9-da işləməyəcək
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