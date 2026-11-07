Центры ASAN xidmət и ASAN kommunal не будут работать 8-9 ноября
Социальная защита
- 07 ноября, 2026
- 10:39
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В центрах ASAN xidmət и ASAN kommunal 8 и 9 ноября будут нерабочими днями.
Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.
Сообщается, что нерабочие дни связаны с Днем Победы и Днем государственного флага.
С 10 ноября граждане смогут воспользоваться услугами центров.
Последние новости
03:44
"Реал Мадрид" выдал лучшую победную серию с 2022 годаФутбол
03:22
Глава UFC отклонил предложение Трампа стать пресс-секретарем Белого домаДругие страны
03:00
Видео
Здание Национальной библиотеки Беларуси подсветили цветами флага АзербайджанаВнешняя политика
02:46
КСИР: Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливеВ регионе
02:38
Британские ученые нашли метод подавить гипертониюЗдоровье
02:11
"Реал" на выезде разгромил "Валенсию" в матче 12-го тура Ла ЛигиФутбол
01:56
Видео
В горных селах Шахбуза выпал снегЭкология
01:42
Видео
США атаковали судно в Оманском заливеДругие страны
01:10
В доме подозреваемого в стрельбе в Кракове обнаружили тела трех человекДругие страны