Центры ASAN xidmət и ASAN kommunal не будут работать 8-9 ноября

В центрах ASAN xidmət и ASAN kommunal 8 и 9 ноября будут нерабочими днями.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

Сообщается, что нерабочие дни связаны с Днем Победы и Днем государственного флага.

С 10 ноября граждане смогут воспользоваться услугами центров.