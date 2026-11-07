Бессент и Хэ Лифэн обсудили вопросы торговли между США и КНР

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, глава американского Минфина Скотт Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир обсудили в режиме видеоконференции ключевые торгово-экономические вопросы между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают китайские медиа.

"Стороны провели откровенное, углубленное и конструктивное обсуждение ключевых торгово-экономических вопросов, представляющих взаимный интерес. Основное внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых главами двух государств во время встреч в Пекине и Вашингтоне, а также итогам двусторонних торгово-экономических консультаций", - сообщают медиа.

Собеседники договорились и далее эффективно использовать механизм двусторонних торгово-экономических консультаций для расширения сотрудничества и надлежащим образом урегулировать имеющиеся разногласия.

Кроме того, участники переговоров подтвердили намерение способствовать устойчивому, стабильному и позитивному развитию двусторонних торгово-экономических связей. Это должно стать вкладом в выстраивание конструктивных и стратегически стабильных отношений между Китаем и США - на основе уважения, справедливости и взаимности.

Между Китаем и США в настоящее время действует торговое перемирие, которое было продлено в сентябре 2026 года после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон.