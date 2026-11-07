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    Бессент и Хэ Лифэн обсудили вопросы торговли между США и КНР

    Другие страны
    • 07 ноября, 2026
    • 11:16
    Бессент и Хэ Лифэн обсудили вопросы торговли между США и КНР

    Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, глава американского Минфина Скотт Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир обсудили в режиме видеоконференции ключевые торгово-экономические вопросы между двумя странами.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают китайские медиа.

    "Стороны провели откровенное, углубленное и конструктивное обсуждение ключевых торгово-экономических вопросов, представляющих взаимный интерес. Основное внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых главами двух государств во время встреч в Пекине и Вашингтоне, а также итогам двусторонних торгово-экономических консультаций", - сообщают медиа.

    Собеседники договорились и далее эффективно использовать механизм двусторонних торгово-экономических консультаций для расширения сотрудничества и надлежащим образом урегулировать имеющиеся разногласия.

    Кроме того, участники переговоров подтвердили намерение способствовать устойчивому, стабильному и позитивному развитию двусторонних торгово-экономических связей. Это должно стать вкладом в выстраивание конструктивных и стратегически стабильных отношений между Китаем и США - на основе уважения, справедливости и взаимности.

    Между Китаем и США в настоящее время действует торговое перемирие, которое было продлено в сентябре 2026 года после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон.

    Американо-китайские отношения Торговые переговоры Скотт Бессент Джеймисон Грир Соединенные Штаты Америки (США) Китайская Народная Республика (КНР)
    Bessentlə He Lifen ABŞ və Çin arasındakı ticarətə dair məsələləri müzakirə ediblər
    Bessent and He Lifeng discuss US-China trade relations
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