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    Bessentlə He Lifen ABŞ və Çin arasındakı ticarətə dair məsələləri müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    • 07 noyabr, 2026
    • 11:42
    Bessentlə He Lifen ABŞ və Çin arasındakı ticarətə dair məsələləri müzakirə ediblər

    Çin Dövlət Şurası Baş nazirinin müavini He Lifen, ABŞ Maliyyə Nazirliyinin rəhbəri Skott Bessent və ABŞ-nin ticarət nümayəndəsi Ceymison Qrir videokonfrans rejimində iki ölkə arasında əsas ticari-iqtisadi məsələləri müzakirə ediblər.

    "Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çin mediası məlumat yayıb.

    "Tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran əsas ticari-iqtisadi məsələlərin konstruktiv müzakirəsini aparıblar. Əsas diqqət iki dövlət başçısının Pekin və Vaşinqtondakı görüşləri zamanı əldə etdikləri razılaşmaların həyata keçirilməsinə, eləcə də ikitərəfli ticari-iqtisadi məsləhətləşmələrin yekunlarına yönəldilib", - media bildirib.

    Həmsöhbətlər əməkdaşlığı genişləndirmək və mövcud fikir ayrılıqlarını müvafiq şəkildə həll etmək üçün ikitərəfli ticari-iqtisadi məsləhətləşmələr mexanizmindən daha da səmərəli istifadə edilməsi barədə razılığa gəliblər.

    Bundan əlavə, danışıqların iştirakçıları ikitərəfli ticari-iqtisadi əlaqələrin davamlı, sabit və müsbət inkişafına kömək etmək niyyətində olduqlarını təsdiqləyiblər.

    Hazırda iki ölkə arasında Çin Sədri Si Cinpinin Vaşinqtona səfərindən sonra 2026-cı ilin sentyabrında uzadılmış ticarət barışığı qüvvədədir.

    Si Cinpin Skott Bessent Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Çin Xalq Respublikası
    Бессент и Хэ Лифэн обсудили вопросы торговли между США и КНР
    Bessent and He Lifeng discuss US-China trade relations
    44 filmi
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