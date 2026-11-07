Bessentlə He Lifen ABŞ və Çin arasındakı ticarətə dair məsələləri müzakirə ediblər
- 07 noyabr, 2026
- 11:42
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Çin Dövlət Şurası Baş nazirinin müavini He Lifen, ABŞ Maliyyə Nazirliyinin rəhbəri Skott Bessent və ABŞ-nin ticarət nümayəndəsi Ceymison Qrir videokonfrans rejimində iki ölkə arasında əsas ticari-iqtisadi məsələləri müzakirə ediblər.
"Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çin mediası məlumat yayıb.
"Tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran əsas ticari-iqtisadi məsələlərin konstruktiv müzakirəsini aparıblar. Əsas diqqət iki dövlət başçısının Pekin və Vaşinqtondakı görüşləri zamanı əldə etdikləri razılaşmaların həyata keçirilməsinə, eləcə də ikitərəfli ticari-iqtisadi məsləhətləşmələrin yekunlarına yönəldilib", - media bildirib.
Həmsöhbətlər əməkdaşlığı genişləndirmək və mövcud fikir ayrılıqlarını müvafiq şəkildə həll etmək üçün ikitərəfli ticari-iqtisadi məsləhətləşmələr mexanizmindən daha da səmərəli istifadə edilməsi barədə razılığa gəliblər.
Bundan əlavə, danışıqların iştirakçıları ikitərəfli ticari-iqtisadi əlaqələrin davamlı, sabit və müsbət inkişafına kömək etmək niyyətində olduqlarını təsdiqləyiblər.
Hazırda iki ölkə arasında Çin Sədri Si Cinpinin Vaşinqtona səfərindən sonra 2026-cı ilin sentyabrında uzadılmış ticarət barışığı qüvvədədir.