Руководство Совета по медиа и вещанию Азербайджана участвует во Всемирном медиасаммите в Китае

Руководство Совета по медиа и вещанию Азербайджана участвует в церемонии открытия 7-го Всемирного медиа-саммита, проходящего в столице Китая Пекине.

Об этом Report сообщили в Совете.

В рамках саммита на тему "Медиа в эпоху интеллекта: от консенсуса к действию" состоится обмен мнениями по вопросам расширения доступности искусственного интеллекта, трансформации мировых медиа, медиадиалога и сотрудничества в целях обеспечения более безопасного мира. Кроме этого, будут обсуждаться роль ИИ в межцивилизационном общении, будущее управления глобальными коммуникациями, а также опыт развития и модернизации Пекина.

Программа саммита включает проведение пленарного заседания, тематических форумов и семинаров, а также различные визиты с целью ближайшего ознакомления с богатым культурным наследием и современным развитием Пекина.

Отметим, что Всемирный медиа-саммит создан в 2009 году по инициативе девяти ведущих медиаорганизаций. Первое заседание состоялось в октябре того же года в Пекине. Саммит представляет собой платформу высокого уровня для обмена мнениями и сотрудничества между глобальными медиаструктурами, аналитическими центрами, правительствами, компаниями и международными организациями.