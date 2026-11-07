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    Руководство Совета по медиа и вещанию Азербайджана участвует во Всемирном медиасаммите в Китае

    Внутренняя политика
    • 07 ноября, 2026
    • 11:29
    Руководство Совета по медиа и вещанию Азербайджана участвует во Всемирном медиасаммите в Китае

    Руководство Совета по медиа и вещанию Азербайджана участвует в церемонии открытия 7-го Всемирного медиа-саммита, проходящего в столице Китая Пекине.

    Об этом Report сообщили в Совете.

    В рамках саммита на тему "Медиа в эпоху интеллекта: от консенсуса к действию" состоится обмен мнениями по вопросам расширения доступности искусственного интеллекта, трансформации мировых медиа, медиадиалога и сотрудничества в целях обеспечения более безопасного мира. Кроме этого, будут обсуждаться роль ИИ в межцивилизационном общении, будущее управления глобальными коммуникациями, а также опыт развития и модернизации Пекина.

    Программа саммита включает проведение пленарного заседания, тематических форумов и семинаров, а также различные визиты с целью ближайшего ознакомления с богатым культурным наследием и современным развитием Пекина.

    Отметим, что Всемирный медиа-саммит создан в 2009 году по инициативе девяти ведущих медиаорганизаций. Первое заседание состоялось в октябре того же года в Пекине. Саммит представляет собой платформу высокого уровня для обмена мнениями и сотрудничества между глобальными медиаструктурами, аналитическими центрами, правительствами, компаниями и международными организациями.

    Руководство Совета по медиа и вещанию Азербайджана участвует во Всемирном медиасаммите в Китае
    Руководство Совета по медиа и вещанию Азербайджана участвует во Всемирном медиасаммите в Китае
    Руководство Совета по медиа и вещанию Азербайджана участвует во Всемирном медиасаммите в Китае
    Руководство Совета по медиа и вещанию Азербайджана участвует во Всемирном медиасаммите в Китае
    Руководство Совета по медиа и вещанию Азербайджана участвует во Всемирном медиасаммите в Китае
    Руководство Совета по медиа и вещанию Азербайджана участвует во Всемирном медиасаммите в Китае

    Азербайджано-китайские отношения Совет по медиа и вещанию
    Фото
    Media və Yayım Şurasının rəhbərliyi Çində keçirilən 7-ci Dünya Media Sammitində iştirak edir
    Фото
    Leadership of Azerbaijani Media and Broadcasting Council attends World Media Summit in China
    44 filmi
    44 filmi

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