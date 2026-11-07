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    Media və Yayım Şurasının rəhbərliyi Çində keçirilən 7-ci Dünya Media Sammitində iştirak edir

    Daxili siyasət
    • 07 noyabr, 2026
    • 11:13
    Media və Yayım Şurasının rəhbərliyi Çində keçirilən 7-ci Dünya Media Sammitində iştirak edir

    Media və Yayım Şurasının rəhbərliyi Çinin paytaxtı Pekində keçirilən 7-ci Dünya Media Sammitinin açılış mərasimində iştirak edir.

    Bu barədə "Report"a qurumdan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, "İntellektual dövrdə media: konsensusdan fəaliyyətə" mövzusuna həsr olunan sammit çərçivəsində süni intellektin əlçatanlığının artırılması və dünya mediasının transformasiyası, daha təhlükəsiz dünya naminə media dialoqu və əməkdaşlığı, sivilizasiyalararası ünsiyyətdə süni intellektin rolu, qlobal kommunikasiyanın idarə olunmasının gələcəyi, eləcə də Pekinin inkişaf və modernləşmə təcrübəsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılır.

    Sammitin proqramına plenar iclasın, tematik forumların və seminarların keçirilməsi, həmçinin Pekinin zəngin mədəni irsi və müasir inkişafı ilə yaxından tanışlıq məqsədilə müxtəlif səfərlər daxildir.

    Qeyd edək ki, 2009-cu ildə doqquz aparıcı media təşkilatının birgə təşəbbüsü ilə yaradılan və ilk toplantısı həmin ilin oktyabr ayında Pekində keçirilən Dünya Media Sammiti qlobal media qurumları, beyin mərkəzləri, hökumətlər, şirkətlər və beynəlxalq təşkilatlar arasında yüksək səviyyəli fikir mübadiləsi və əməkdaşlıq platforması kimi fəaliyyət göstərir.

    Media və Yayım Şurasının rəhbərliyi Çində keçirilən 7-ci Dünya Media Sammitində iştirak edir
    Media və Yayım Şurasının rəhbərliyi Çində keçirilən 7-ci Dünya Media Sammitində iştirak edir
    Media və Yayım Şurasının rəhbərliyi Çində keçirilən 7-ci Dünya Media Sammitində iştirak edir
    Media və Yayım Şurasının rəhbərliyi Çində keçirilən 7-ci Dünya Media Sammitində iştirak edir
    Media və Yayım Şurasının rəhbərliyi Çində keçirilən 7-ci Dünya Media Sammitində iştirak edir
    Media və Yayım Şurasının rəhbərliyi Çində keçirilən 7-ci Dünya Media Sammitində iştirak edir

    Media və Yayım Şurası Çin Xalq Respublikası
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    Руководство Совета по медиа и вещанию Азербайджана участвует во Всемирном медиасаммите в Китае
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    Leadership of Azerbaijani Media and Broadcasting Council attends World Media Summit in China
    44 filmi
    44 filmi

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