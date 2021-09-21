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БТК может заработать на полную мощность

БТК может заработать на полную мощность Азербайджан, Грузия и Турция принимают совместные меры для запуска железнодорожнй линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) на полную мощность.
Инфраструктура
21 сентября 2021 г. 15:13
БТК может заработать на полную мощность

Азербайджан, Грузия и Турция принимают совместные меры для запуска железнодорожнй линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) на полную мощность.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Данный вопрос обсуждался в ходе визита заместителя министра Рахмана Гуметова в Грузию и Турцию. В рамках визита он ознакомился с ходом строительно-монтажных работ по проекту БТК на территории Грузии и Турции.

На встречах с заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии Гурамом Гурамишвили и руководящими лицами Государственных железных дорог Турции были обсуждены вопросы организации грузоперевозок по железнодорожной линии, ход строительства терминалов в Ахалкалаки и Карсе, пути более эффективного использования транзитного потенциала стран и увеличения объема грузоперевозок.

7 февраля 2007 года в Тбилиси по инициативе президента Ильхама Алиева было подписано соглашение о строительстве БТК. Железнодорожная линия, которая обеспечивает прямые, безопасные и эффективные грузовые перевозки из Азии в Европу, была введена в эксплуатацию 30 октября 2017 года. По сегодняшний день по БТК перевезено более миллиона тонн грузов.

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Версия на английском языке BTK may work at full capacity
Версия на азербайджанском языке BTQ tam gücü ilə işləyə bilər

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