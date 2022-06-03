О нас

БТА внесло изменения в схему движения 20 маршрутных линий

БТА внесло изменения в схему движения 20 маршрутных линий На улицах и проспектах, входящих в Бакинское городское кольцо с 01:00 6 июня будет ограничено движение транспорта. В связи с этим в схему движения 20 маршрутных линий внесены временные изменения.
Инфраструктура
3 июня 2022 г. 13:44
БТА внесло изменения в схему движения 20 маршрутных линий

На улицах и проспектах, входящих в Бакинское городское кольцо с 01:00 6 июня будет ограничено движение транспорта. В связи с этим в схему движения 20 маршрутных линий внесены временные изменения.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Представляем эти маршрутные линии:

- Автобусы, курсирующие по маршрутам №1, 2, 4, 10, 46, M3 и H1, альтернативно будут передвигаться по улице Д.Алиевой, ул. К.Сафаралиева, ул.Низами, проспекту Нефтчиляр – улице Ю.Сафарова;

- Автобусы, курсирующие по маршрутам №5 и 88, будут передвигаться по схеме станция метро "28 мая" – ул.Пушкина, ул.Д.Алиевой, ул. 28 мая, ул.Р.Бейбутова с конечной остановкой на станции метро "28 мая".

- Автобусы, курсирующие по маршруту №6, будут двигаться по двум направлениям: 20-й участок – ул.М.Усейнова и Ахундовский сад – станция метро проспект Азадлыг;

- Автобусы, курсирующие по маршруту №6, 18, 31, 37 и 77, будут двигаться по ул.Ш.Шамиля, ул.Лермонтова, ул.Б.Сардарова, конечная остановка – ул.Б.Сардарова;

- Автобусы, курсирующие по маршруту №53 будут передвигаться с конечной остановкой на улице М.Усейнова;

- Автобусы, курсирующие по маршруту №125 и 127, будут передвигаться по Бакинской круговой дороге, ул.М.Мушфига, ул.Ш.Бадалбейли с конечной остановкой на станции метро "28 мая";

- Автобусы, курсирующие по маршруту №61, будут передвигаться по улицам С.Вургуна – Ш.Бадалейли – Р.Бейбутова;

- Автобусы, курсирующие по маршруту №65, будут передвигаться по ул. М.Мухтарова – ул.А.Джавада. – пр.Азербайджан;

- Автобусы, курсирующие по маршруту №205, будут двигаться по ТОЦ Локбатан – Бакинской круговой дороге – ул.М.Мушфига и далее по своему маршруту.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBNA 20 marşrut xəttinin hərəkət sxemində dəyişiklik edib

Самое читаемое

Ильхам Алиев: Мы экономически независимы
Ильхам Алиев: Мы экономически независимы
27 мая 2022 г. 16:40
Число случаев заражения оспой обезьян в Британии достигло 106
Число случаев заражения оспой обезьян в Британии достигло 106
28 мая 2022 г. 04:18
Президент: Турецко-азербайджанское братство – важный фактор для региона, для мира
Президент: Турецко-азербайджанское братство – важный фактор для региона, для мира
28 мая 2022 г. 15:44
На юге Нигерии в давке при раздаче церковной общиной еды погиб 31 человек
На юге Нигерии в давке при раздаче церковной общиной еды погиб 31 человек
28 мая 2022 г. 21:38
На акции протеста в Ереване пострадали четыре человека
На акции протеста в Ереване пострадали четыре человека
30 мая 2022 г. 14:40
В Баку рабочий погиб, упав с пятого этажа
В Баку рабочий погиб, упав с пятого этажа
31 мая 2022 г. 10:46
Зарубежные дипломаты ознакомились с работами, проделанными на ГЭС в Кяльбаджаре
ФотоЗарубежные дипломаты ознакомились с работами, проделанными на ГЭС в Кяльбаджаре
31 мая 2022 г. 12:50
Azeraluminium увеличил экспортные доходы на 59%
Azeraluminium увеличил экспортные доходы на 59%
31 мая 2022 г. 15:32
ЕС: Мы привержены углублению сотрудничества на Южном Кавказе
ЕС: Мы привержены углублению сотрудничества на Южном Кавказе
1 июня 2022 г. 03:20
Ильхам Алиев: Южный газовый коридор – проект, которым мы можем гордиться
Ильхам Алиев: Южный газовый коридор – проект, которым мы можем гордиться
1 июня 2022 г. 12:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi