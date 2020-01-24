БТА усилило контроль на дорогах в связи с дождливой погодой

Бакинское транспортное агентство (БТА) предупреждает участников движения в связи с наблюдаемой в столице дождливой погодой.

Как сообщает Report, БТА рекомендует пассажирам быть осторожными, ожидая автобусы в остановочных павильонах.

"Пассажирам не рекомендуется садиться и сходить с автобусов вне остановок. Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков.

В связи с погодными условиями усилен контроль на дорогах столицы и за общественным транспортом. В случае необходимости просим обращаться в колл-центр Бакинского транспортного агентства по короткому номеру 141", - отметили в агентстве.