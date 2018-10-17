БТА: Сбои в работе светофоров устраняются

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Сегодня на некоторых дорогах Баку возникли сбои в работе светофоров из-за дождливой погоды, однако проблема не носит массового характера.

Об этом сообщил Report пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, на данный момент эти проблемы устраняются: "Работы ведутся по одному или двум адресам".

М.Агаев отметил, что из-за дождливых условий в столице отмечается плотность движения транспорта.